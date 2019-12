Gonzalo Pérez Jácome ofrece su última entrevista de 2019 en COPE Ourense

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome hizo un repaso de los 6 meses y medio su mandato al frente del Ayuntamiento. Comentó que todavía no se puede ver su impronta porque este tiempo ha estado marcado por la burocracia de la administración: "esto es como un trasatlántico. La empresa privada es como una lancha motora, en la que haces cualquier movimento y giras al momento; mientras que la administración pública es como un trasatlántico, en el que el barco tarda tiempo en obedecer a un giro. Yo entré como alcalde el 15 de junio de 2019 y heredamos gran cantidad de acciones que estábamos obligados a hacer, por lo que nuestra impronta todavía no se nota, porque nos hemos dedicado a apagar fuegos", explicó el alcalde, que anunció que el próximo año cambiará el ritmo de trabajo en el Ayuntamiento de Ourense.

En su relación con el Partido Popular como socio de gobierno, Jácome señala que tiene que ceder en muchas cuestiones que, si Democracia Ourensana gobernara en solitario, nunca aceptaría. Y puso como ejemplo la presentación de algunas mociones: "nosotros no aceptamos que se presenten en los plenos mociones que no sean de temas estrictamente ourensanos y, sin embargo, los grupos de BNG, PSOE y PP las siguen presentando. Y como formamos parte de un grupo de gobierno, no podemos votar de forma diferente a nuestro socio, el PP, y tenemos que ceder. Otro tema en el que yo sería más radical es el de la Plaza de Abastos nº1: yo seguramente no hubiese hecho la obra que se va a realizar".

Entre los objetivos que se marca para el próximo año, además del cambio de todos los contenedores de la ciudad y la licitación de las escaleras mecánicas, el alcalde de Ourense apunta la licitación de la explotación de varias cafeterías, entre ellas, la conocida como "la Central", en el Jardín Japonés.

Y en su deseo para el nuevo año en Ourense, Gonzalo Pérez Jácome recordó el anuncio de "Vuelve a casa por Navidad...": "deseo que Ourense deje de ser una ciudad "El Almendro", porque se va a quedar desierta otra vez, ya que mucha gente que emigró ha venido para pasar las Navidades y se van a marchar de nuevo, y lo ideal sería que Ourense recuperase a la gente que está en estas fechas".