Galicia cuenta, desde hoy, con la primera Aula Newton permanente de España, y está en Ourense

La compañía multinacional estadounidense Boeing y la organización sin ánimo de lucro FIRST Scandinavia, con la colaboración de la Xunta de Galicia, han impulsado el "Aula Newton" que se ha instaurado en la sede del Parque Tecnolóxico de Galicia, la Tecnópole, de San Cibrao das Viñas.

Está previsto que este durante este curso puedan pasar por este espacio de aprendizaje 1.500 alumnos de 14 a 16 años de toda Galicia para perfeccionar sus habilidades en las conocidas como materias STEM: las siglas en inglés de "ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas".

El vicepresidente segundo de la Xunta de Galicia y conselleiro de Economía, dirigentes de Boeing y FIRST Scandinavia, autoridades locales, profesores y estudiantes asistieron hoy al acto de inauguración que se celebró en el Edificio CEI del Parque Tecnolóxico.

El conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, destacó la relevancia de este proyecto de la compañía Boeing en su compromiso con el desarrollo del sector aeronáutico: "En este espacio permanente, los estudiantes gallegos de secundaria tendrán la oportunidad de vivir una experiencia educativa increíble y asombrosa. Esta iniciativa viene a acrecentar el compromiso de este parque tecnológico con la divulgación científica, en un momento en el que es imprscindible educar en la innovación y el emprendimiento para estimular el talento en las futuras generaciones", explicó Conde.

El conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, en el Aula Newton.









BOEING Y FIRST SCANDINAVIA

La directora general de Boeing para el Sur de Europa, Angela Natale, destacó la importancia de las actividades STEM "porque son una forma de retribuir a la sociedad y de hacer crecer a las nuevas generaciones en los campos de la ingeniería y de la ciencia. Estamos muy comprometidos con España, donde Boeing está presente desde hace 85 años, en el aspecto comercial y de defensa, y queremos continuar esta colaboración".

Por su parte, el director general de FIRST Scandinavia, Stian Elstad, explicó que "con ésta ya son 44 las Aulas Newton que tenemos en Europa, muchas de ellas en Noruega -el país de FIRST Scandinavia-, en Escocia, abriremos otra en Polonia la próxima semana, en Holanda, en Bélgica y también tendremos Aula Newton en China. Y es una inversión a largo plazo, no se verán los cambios hasta dentro de 10, 15 o 20 años. Creemos que atraer talentos de esta zona de España es importante, porque en un futuro vamos a ver un cambio significativo en la elección de profesiones por parte de los estudiantes".





LAS INSCRIPCIONES HASTA ENERO SE CUBRIERON EN MENOS DE 24 HORAS

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El director del Parque Tecnolóxico, Javier Taibo, aseguró que la respuesta de los centros educativos gallegos para que sus alumnos participen de las actividades del Aula Newton ha sido muy positiva: "Hace tres semanas que abrimos el período de inscripciones y hemos llenado el aforo, hasta el próximo mes de enero, en menos de 24 horas. Ha sido sorprendente la respuesta que hemos obtenido de los centros educativos gallegos", señaló.

El Aula Newton que hoy se ha estrenado en la Tecnópole es la primera que se establece de forma permanente en España. Se trata de un aula bien equipada que se centra en la educación en materias STEM de alta calidad con el fin de inspirar al alumnado, para conseguir que los niños vivan una experiencia agradable y disfruten de una sensación de dominio en las asignaturas de ciencias, perfeccionando sus habilidades esas materias bajo la supervisión de profesores especializados.