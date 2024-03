La denominación de origen Monterrei se promociona en "Prowein"

La Denominación de Origen Monterrei volverá a participar en la feira Prowein, que tendrá lugar del 10 al 12 de marzo en la ciudad de Düsseldorf (Alemania). En esta ocasión, se presentarán 29 vinos (18 blancos y 11 tintos) pertenecientes a 16 bodegas inscritas en el consello regulador.

Las bodegas que estarán presentes en Prowein serán: Pazo das Tapias, Ladairo, Pazo de Valdeconde, Tabú, Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Crego e Monaguillo, Fausto Rivero Pardo, Fragas do Lecer, Gargalo, José Antonio Da Silva Pereira (Vinos Lara), José Luis Gómez Ibáñez (Valderello), Manuel Guerra Justo (Vía Arxéntea), Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Quinta do Buble, Terras do Cigarrón y Triay Adegas de Oímbra.

Se trata de la quinta ocasión que el C.R.D.O. Monterrei asistirá a este salón vitivinícola, que en la pasada edición contó con más de 49.000 visitantes, procedentes de 141 países, y 6.000 expositores. En esta edición acudirá al amparo de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL), junto con las restantes denominaciones vitivinícolas gallegas, bajo el formato de Túnel de Vino.

"Prowein es una cita fundamental en el calendario de eventos de la D.O. Monterrei, ya que constituye una feria clave para empresas de importación, comercio especializado, exportación, gastronomía y distribución”, destaca el presidente del consello regulador de la denominación de origen Monterrei, Jonatás Gago García. “Participando en la misma, además de reforzar la imagen de marca, nos permite consolidar nuestra presencia en Alemania, uno de los mercados principales para el vino de Monterrei”, concluye.