Continúan las críticas al proyecto de instalación de un parque eólico en la Serra do Eixe

La posible ubicación de un parque eólico en la Serra do Eixe no deja de ser motivo de preocupación para el Club de Montañismo Montañas de Trevinca, que ha hecho pública nuevamente su disconformidad con la idea de que se puedan instalar aerogeneradores en esta cadena montañosa situada entre los municipios de A Veiga y Carballeda de Valdeorras que forma parte del macizo de Pena Trevinca.

A esta disconformidad se han unido 22 colectivos entre clubs de montaña, asociaciones, establecimientos de turismo rural y negocios de turismo activo que han firmado un comunicado en el que expresan su oposición a que se ubique el parque eólico en las montañas de Trevinca.

El presidente del Club de Montañismo, Antonio Fernández “Cholo”, recuerda en el escrito que "desde 2001 ya hubo cuatro intentos de levantar otros tantos proyectos eólicos en estas montañas valdeorresas, y fueron desestimados por las administraciones locales, provincial y autonómica, convirtiendo a Trevinca-A Veiga en referente medioambiental y símbolo de la montaña gallega, donde se encuentra la cumbre más alta de la comunidad autónoma, Pena Trevinca, de 2.127 metros de altitud".

Después de tantas denegaciones razonadas de la Xunta de Galicia, los promotores siguen empeñados en instalar parques eólicos con 31 torres de hierro con un vuelo de aspa de unos 170 m, en las Montañas de Trevinca, símbolo de todas las montañas gallegas.

Asegura Antonio Fernández que "los parque eólicos no son la solución para el rural" y señala que "será imposible recuperar posteriormente los territorios que ocupen", afirmando que "no habrá manera ni dinero para retirar tanta chatarra, tanto cable y tanto cemento de los montes, ni tantas aspas inutilizadas y no reciclables de los ignorados depósitos de material no aprovechable".

Advierte el presidente del club de montañismo que, “en el supuesto caso de que los promotores decidan seguir adelante, tendrán en contra a una buena parte de la opinión de las personas y asociaciones tanto deportivas como medioambientales”.