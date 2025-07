El 'baño Palomanes' viral del alcalde de Ourense y su concejala de Festejos: "Jesús Gil estaría orgulloso"

Bien es sabido que la discreción no es la mayor cualidad del alcalde de Ourense. Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana, está abonado a la polémica y el histrionismo como parte de su identidad política, pero su último vídeo, una surrealista protesta en bañador, ha dado la vuelta a las redes en toda España.

En el clip, compartido en sus propias redes sociales, Jácome aparece en bañador, acompañado por la concejala responsable de Termalismo en Ourense, Noa Rouco, frente a las Termas do Muíño, una de las varias instalaciones termales con las que cuenta la ciudad gallega. El regidor protesta contra el cartel de la Xunta de Galicia que desaconseja el baño, y lo hace con un desafío en toda regla.

Protesta contra un cartel de la Xunta

“Sería muy largo explicar toda esta normativa, que es un rollo”, comienza el político para explicar su protesta por el cartel y se remite a que “ya lo verán ustedes por nuestras redes sociales y distintos canales informativos. El caso es que esta es la recomendación de la Xunta de Galicia”, indicó tras señalar el cartel con el texto, en gallego de “La Xunta de Galicia recomienda no bañarse”.

Noela Bao Letras de Ourense en la ciudad

Efectivamente, en los textos que acompañan al vídeo en las diferentes plataformas y en una nota de prensa, el concello defiende que el ayuntamiento de Ourense hace “análisis periódicos” para analizar si ese agua “es salubre o no” y achaca la prohibición de la Xunta a una “normativa autonómica surrealista” porque “las aguas no están catalogadas ni como agua de río, ni termal, ni de piscina con depuradora”. “Como analogía, sería como bañarse en una charca o arroyo, en el monte o en cualquier agua de origen no catalogado”, concluye.

Jácome, como Fraga en Palomares

Pero lo verdaderamente surrealista es cómo lo quiere demostrar, y es... con un baño en las termas, al más puro estilo del baño que tomó Manuel Fraga en los años 60 que las aguas de Palomares (Almería) para demostrar que no estaban contaminadas tras un incidente nuclear.

EFE El ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga y el embajador de Estados Unidos en España, Angier Biddle Duke se bañan en Palomares para demostrar que no existe radioactividad

“Es como si volviéramos 50 o 60 años atrás con aquello de Palomanes (sic), ¿no era Palomanes?, con Fraga Iribarne, entonces ministro de Exteriores (sic) para demostrar que no había radioactividad”. Por eso, “la concelleira Noa Rouco y un servidor, Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, nos vamos a dar un baño en las termas do Miño que ya tienen accesibilidad para todos los ciudadanos de Ourense”.

Y, de este modo, en la siguiente toma aparecen el alcalde, con todo el cuerpo introducido en el agua de una poza, y la edil, más cohibida, metiéndose en el agua. “Paraíso natural, incomparables en el mundo, ¡háganme caso!”,concluye Jácome mientras chapotea.

Objeto de mofa en las redes sociales

El vídeo no ha pasado desapercibido en redes sociales. Solo en X, acumula en unas pocas horas más de 1000 me gustas y numerosos comentarios de personas que no dan crédito a las imágenes.“Jesús Gil estaría orgulloso”, “¿esto no es un sketch?” o “España es un meme” son algunos de los comentarios que se han podido leer.

Otro de los comentarios se pregunta si “en serio se engancha el micro en la pelambrera”. Y es que uno de los detalles que más ha llamado la atención ha sido la ubicación del micrófono de corbata. "Como estoy así , el micro lo tengo que poner aquí", dice antes de colgarlo... en el vello de su propio pecho. Y, efectivamente, el dispositivo aguanta durante toda la alocución.

¿Quién es la concejala de Festejos de Ourense?

En un segundo plano y sin pronunciar palabra, aparece, en bañador, la concejala (o concelleira) de Festejos de Ourense, Noa Rouco Ferreira. Su presencia y su poco protagonismo discursivo han llamado también la atención, pero no es la primera vez que aparece en los personalísimos vídeos del alcalde ourensano.

Responsable de las áreas de Artes y Festejos, Turismo y Termalismo, Rouco, nacida en 1994, es graduada en Turismo por la Universidad de Vigo. Tomó posesión en junio de 2023 tras las municipales, debido a la renuncia de Cristina Gómez Pujols, integrante de la lista electoral.