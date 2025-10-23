COPE
Podcasts
Nuestros podcasts
Nuestros podcasts

El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 152: Vaya semanita

El empate frente al Águilas dispara las críticas, mientras la directiva da una semana más a Antonio Fernández

El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 134: Ilusión bajo la lluvia
00:00
Descargar
COPE JEREZ

El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 152: Vaya semanita

Diego Yesa

Jerez - Publicado el - Actualizado

1 min lectura78:40 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 23 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking