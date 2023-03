A Xunta visita a residencia de maiores pública autonómica de Bembrive

Normal 0 false false false ES JA AR–SA

Vigo, 17 de marzo de 2023

O director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, visitou hoxe a residencia de maiores pública autonómica de Bembrive, en Vigo. Alí tivo a ocasión de manter un encontro con responsables e persoal do centro, así como de saudar algúns dos seus usuarios.

Antón Acevedo destacou o esforzo que nos últimos anos está a facer a Xunta no ámbito da atención ás persoas maiores. Neste sentido, destacou o reforzo dos servizos de atención residencial, así como aqueles que se prestan nos propios domicilios e os de proximidade, como son: o Servizo de Axuda no Fogar (SAF), a teleasistencia, as casas do maior ou o programa de Coidados porta a porta.





