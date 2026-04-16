Samuel Benavent da forma a la 'Geometría del Olivo' a través de la pareidolia

El artista de Almendralejo Samuel Benavent Vieira inaugura este jueves su exposición Geometría del Olivo. La muestra se podrá visitar hasta el 29 de este mes en el centro cultural San Antonio, en horario de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

Un proceso creativo único

Las obras de Benavent surgen de la pareidolia, un fenómeno psicológico que consiste en interpretar estímulos aleatorios como formas reconocibles. El propio artista explica que sus esculturas son creadas a partir de este efecto, usando "las formas aleatorias que me aporta la madera para crear mi forma de expresión artística".

Uso las formas aleatorias que me aporta la madera para crear mi forma de expresión artística" Samuel Benavent Escultor





Para sus creaciones, el escultor se evade "del uso de las herramientas eléctricas" y emplea únicamente herramientas tradicionales de talla como "las rubias, los raspetes, las escofinas, las sierras".

La inauguración tendrá lugar este jueves a las 20:00 horas. A continuación, a las 20:30 horas, se celebrará la actividad Armonía de cava y aceituna.