A Xunta velará pola selección dun proxecto industrial que garanta a viabilidade de Fandicosta

O secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez, a directora do Igape, Covadonga Toca, e a directora de XesGalicia, Raquel Rodríguez Espiño, mantiveron unha reunión de traballo co comité de empresa e representantes da compañía

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2023

A Xunta mantivo unha reunión de traballo co comité de empresa de Fandicosta e representantes da compañía para coñecer a súa situación actual, tendo en conta, ademais, a súa condición como accionista. Así, comprometeuse a velar pola selección dun proxecto industrial que garanta a viabilidade de Fandicosta.

En concreto, o secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez, a directora do Igape, Covadonga Toca e a directora de XesGalicia, Raquel Rodríguez Espiño, estiveron neste encontro no que trasladaron que, no actual proceso polo que está a pasar a empresa na busca dun comprador, a Xunta actuará dentro das súas capacidades. Deste xeito, velará pola selección da oferta que teña en conta un plan de viabilidade industrial e maximice a preservación dos postos de traballo.

Deste xeito, o Goberno galego comprométese a seguir vixiante a evolución dos acontecementos e a situación desta empresa, un referente da cadea mar–industria.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando