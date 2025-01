Estas son las ayudas autonómicas para las empresas gallegas en 2025

Atentos al Diario Oficial de Galicia este lunes 13 y el martes 14 de enero. Por primera vez serán prácticamente monográficos, dedicados a las ayudas que estarán a disposición este 2025 de las empresas que desarrollen sus proyectos en Galicia. Quedan por ultimar algunas líneas, como la de internacionalización, pero el grueso de la oferta del IGAPE estará a golpe de clic esta semana que comienza.

Las ayudas suman algo más de 172 millones de euros, repartidos en quince líneas distintas. Más de 110 millones serán préstamos para financiación tanto a pequeñas como a grandes empresas, más de 47 para el fomento de la competitividad empresarial y 15 millones más, para innovación. Por primera vez, el IGAPE destinará recursos para favorecer la implatación de la Inteligencia Artificial en las empresas: "son 10 millóns de euros e é a primeira convocatoria para implantar Intelixencia Artificial nas empresas", explica la Conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. Se aprobará en el Consello de la Xunta de este lunes, igual que otros cuatro millones para "proxectos de innovación e deseño de novos productos e servizos por parte das empresas".

topes de recursos e interés, dependiendo del proyecto

Lorenzana destacó también la "flexibilidad" de las ayudas, tanto en lo relativo a períodos de amortización como a los intereses que tendrán que afrontar las empresas beneficiarias: "poden chegar a un 0% no caso de que cumpran os requisitos correspondentes". La bajada ya comenzó en el ejercicio 2024, cuando se podía alcanzar un 2% de interés, pero este año, "si a análise de riscos, tanto da solvencia que ten a empresa como do plan de negocio que presenta,dá unha calificación boa, as baixadas poden chegar ao 0%".

También en función de cada caso irá el límite de recursos al que pueda acceder. Se trata de ayudas compatibles entre sí y con las que ofrecen desde otros organismos públicos, como el INEGA. Desde la Consellería de Economía e Industria destacan que un porcentaje muy elevado de beneficiarias son pequeñas y medianas empresas: el año pasado, sólo la línea de acceso a crédito, que este año está dotada con 19 millones de Euros, inyectó recursos a más de mil firmas distintas.

Ocho meses lleva funcionando la Oficina Económica de Galicia, nacida precisamente para facilitar la implantación de proyectos empresariales en la comunidad. En este tiempo, han resuelto más de 13.000 consultas. Más del 80% eran cuestiones que se pudieron solventar al momento, con "asesoramento directo", explicó Lorenzana. Más de 200 proyectos se consideraron de especial relevancia para el territorio gallego y precisaron análisis más detallados y personalizados.