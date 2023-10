A Xunta salienta o “excelente” comportamento do turismo con máis de 5,7 millóns de viaxeiros aloxados este ano e un crecemento superior ao 6%

Xosé Merelles valora os datos feitos públicos hoxe polo Instituto Nacional de Estatística que constatan “a boa evolución cuantitativa e cualitativa”

As cifras dos nove primeiros meses do ano veñen impulsadas polos bos datos de setembro, onde o número de viaxeiros hospedados en establecementos hoteleiros e extrahoteleiros medraron un 9%

Ademais, os resultados de rendibilidade hoteleira que son os máis altos desde que se teñen rexistros tanto en setembro como no acumulado dos nove primeiros meses

O director de Turismo confía en que iniciativas como o Bono Turístico, que prevé mobilizar ata 2,5M? no sector ata final de ano, reforcen esta tendencia positiva

Nesta primeira fin de semana desde que comezou a campaña do bono para os usuarios, xa se mobilizaron máis de 53.000 euros nos establecementos adheridos

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Dumbría (A Coruña), 29 de outubro de 2023

O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, e o delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, visitaron hoxe en Dumbría o Hotel Boutique Mar do Ézaro, un dos preto de 400 establecementos adheridos ata o de agora á campaña do Bono Turismo da Xunta coa que se fomentan as viaxes dos galegos en Galicia durante o outono.

Alí valou o “excelente comportamento” que está a amosar o turismo en Galicia, despois de dous Anos Santos consecutivos, e que se traduce en que ata setembro a Comunidade rexistrou máis de 5,7 millóns de viaxeiros aloxados e máis de 11 millóns de noites, tanto nos establecementos hoteleiros (hoteis e pensións), como extrahoteleiros (apartamentos, campings, albergues e turismo rural). “Falamos dun incremento do 6,4% en número de viaxeiros aloxados e do 6,1% en canto as noites neste ano”, expresou.

Neste sentido, indicou que estes bós datos veñen impulsados pola boa afluencia de viaxeiros só no mes de setembro. Como revelan os datos do INE que hoxe fixo públicos sobre os establecementos extrahoteleiros, só nestes establecementos o número de viaxeiros medrou un 21% ese mes. A estes súmanse os datos en hoteis e pensións xa coñecidos a semana pasada e que dan como resultado que só en setembro máis de 865.000 viaxeiros se hospedaron nos establecementos de aloxamento galegos. Isto supón un incremento de media do 9% en todos os establecementos só en setembro.

Xosé Merelles indicou que o turismo en Galicia está a vivir un “bo momento de xeito cuantivativo pero tamén cualitativo”, con melloras tamén na rendibilidade hoteleira durante todo o ano. Segundo os datos do INE, rexistráronse nos nove primeiros meses deste 2023 os mellores niveis de rendibilidade hoteleira desde que se teñen rexistros, superando nun 7% os niveis do ano pasado en un 26% nos do ano 2019, o ano inmediatamente anterior á pandemia.

En relación a estas cifras, Xosé Merelles confiou en que esta tendencia positiva de setembro continúe tamén en outono para o que se conta con iniciativas como o Bono Turismo. Neste sentido, agradeceu a “excelente resposta” dos galegos ante a descarga o pasado venres “en tempo récord” dos 10.000 Bonos Turismo da Xunta e animou a todos os beneficiarios a que agora “poidan descubrir e redescubrir Galicia empregándoos ata o 25 de decembro”. De feito, como dixo, só na primeira fin de semana mobilizáronse máis de 53.000 euros nos establecementos adheridos e máis de 18.000 euros de descontos a cargo da Xunta.

Tamén salientou a boa acollida que está a ter a iniciativa entre o sector, con preto de 400 empresas adheridas como o Hotel Boutique Mar do Ézaro que hoxe visitou. Recordou, ademais, que as empresas aínda están en prazo para seguir sumándose. Poden facelo a través de www.bonoturismo.gal , ata o 1 de decembro.

O director de Turismo salientou a importancia desta iniciativa para desestacionalizar a actividade turística, facilitando as viaxes neste outono “e contribuíndo tamén a apoiar o sector, xa que temos previsto mobilizar nestes meses ata 2,5M?”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando