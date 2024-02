A Xunta saca a concurso preto de 227.000 metros cadrados de solo empresarial propiedade do Instituto Galego da Vivenda e Solo

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe o anuncio para a venda de 84 parcelas en 17 parques empresariais que se suman ao concurso publicado por Xestur Galicia o pasado 13 de febreiro con 251 parcelas en 20 parques e preto de 518.000 metros cadrados

O Executivo galego pon así a disposición das empresas preto de 745.000 metros cadrados de solo empresarial con bonificacións do 50 ou 30 % do seu prezo

Normal 0 21 false false false GL X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2024

A Xunta de Galicia saca a concurso preto de 227.000 metros cadrados de solo empresarial propiedade do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) poñéndoos a disposición das empresas interesadas. O concurso materialízase no

anuncio publicado hoxe polo Diario Oficial de Galicia

(DOG) para a adxudicación de solo empresarial distribuído en 84 parcelas de 17 parques empresariais.

A meirande parte dos parques teñen unha bonificación do 50 % –aplicable a todos os parques das provincias de Lugo e Ourense e aos emprazados en Ferrolterra– e o valor total do solo incluído no concurso, a prezo bonificado, rolda os 10 millóns de euros.

O Executivo galego pon así a disposición das empresas preto de 745.000 metros cadrados de solo empresarial pois a estas parcelas propiedade do IGVS engádense os arredor de 518.000 metros cadrados –repartidos en 251 parcelas de 20 parques– do concurso publicado por Xestur Galicia o pasado 13 de febreiro.

As parcelas propiedade do IGVS adxudicaranse en réxime de compravenda e os adxudicatarios estarán obrigados a construír as súas instalacións e obter a licenza de actividade no prazo máximo de tres anos desde a formalización da compravenda en escritura pública. O prazo das empresas para presentar ofertas polas distintas parcelas estará aberto ata o 27 de marzo.

O procedemento aberto pola empresa pública Xestur para a adxudicación de 251 parcelas repartidas en 20 parques empresariais –cunha superficie de preto de 518.000 metros cadrados– prevé bonificacións do 50 ou 30 % sobre o seu prezo orixinal, dependendo do emprazamento dos mesmos.

Neste caso, o prazo que teñen as empresas para a presentación de ofertas remata o 12 de marzo. As bases do concurso de Xestur e a relación de parcelas ofertadas poden consultarse na

web da sociedade.

CONCURSO DE ADXUDICACIÓN DE SOLO PROPIEDADE DO IGVS 2024

Melide 1ª fase

Culleredo (Alvedro)

Bóveda 2ª fase

Lourenzá 2ª fase

Porto Seco de Monforte 1ª fase

Quiroga f. D

Taboada 1ª fase

Xermade 2ª fase

Barco de Valdeorras 2–3ª fase

Carballiño 2ª fase

Celanova 1ª fase

Ribadavia Pol 2

Pazos fase 2.1





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando