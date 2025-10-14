El Ayuntamiento de Zaragoza amplía el presupuesto del Cheque Familia para atender todas las solicitudes

El Ayuntamiento de Zaragoza amplía el presupuesto del Cheque Familia para atender a todas las solicitudes que, cumpliendo los requisitos, se habían quedado fuera. Y es que este año se superaron todas las expectativas, con más de 2.250 peticiones de ayuda.

Hablamos de ayudas para las familias con niños entre 0 y 3 años que acudan a guardería. Van de los 700 a los 1.000 euros en función de la renta. El consistorio ya ha abonado parte de las ayudas, mientras se terminan de resolver las últimas solicitudes: más de 1.500 que tuvieron que subsanar errores.

La alcaldesa, Natalia Chueca, se ha comprometido a atender a todas las peticiones. Para ello, el presupuesto se incrementa un 15% y pasará de 1.300.000 euros a 1.600.000 euros. Así, "vamos a poder atender todas las solicitudes que nos han llegado", ha indicado la alcaldesa.

Además, habrá mejoras en futuras ediciones para que los trámites sean más sencillos y ágiles, y para ello se contará con herramientas de Inteligencia Artificial. "Nos comprometemos a mejorar y a revisar todo el procedimiento para hacer menos trámites y para que la respuesta sea más ágil", ha añadido Chueca.

El Ayuntamiento convocará el siguiente proceso para el curso actual inmediatamente después de abonar las últimas ayudas del anterior. Desde de que se puso en marcha este programa en 2022, el Cheque Familia ha llegado a más de 4.000 familias y repartido más de 4.000.000 euros; y cada año se reciben más solicitudes.