La Burrita de Mérida estrena candelabros en un doble aniversario

La Real Hermandad y Cofradía Infantil se ha volcado en los preparativos para su participación en la procesión extraordinaria con motivo del 125 aniversario de la Hermandad del Calvario. Esta efeméride adquiere un significado especial, ya que coincide con la celebración del centenario del Señor de la Entrada en Jerusalén, una obra del imaginero valenciano Pio Molar Franch de 1925.

Un paso renovado para la ocasión

Para esta ocasión, la Cofradía Infantil presentará importantes novedades en el paso. La principal es el estreno de cuatro candelabros de guardabrisas en madera tallada, con tres puntos de luz cada uno, que se suman a los ya existentes en las esquinas. Estas nuevas piezas han sido elaboradas por el tallista Juan Manuel Pulido y donadas a la hermandad por Mamen Gil Rodríguez.

Además, la imagen del Señor de la Entrada en Jerusalén lucirá un atuendo inspirado en sus primeras salidas procesionales, vistiendo una túnica blanca y un mantolín de terciopelo en color rojo.

Procesión de traslado

Como antesala a la salida procesional del sábado 18 de octubre, el paso será trasladado en procesión el viernes 17 de octubre a las 22:30 horas. El cortejo partirá desde la Concatedral de Santa María y contará con el acompañamiento musical de la Banda de Cornetas y Tambores de la OJE de Mérida.

Acompañado por los hermanos de la cofradía, que portarán cirios, el recorrido discurrirá por la Plaza de Santa María, San Salvador, Morerias, Almendralejo, el Callejón de la Amargura, la Plaza de Luis Chamizo, Muza y Calvario. La entrada en la Ermita del Calvario está prevista alrededor de la medianoche.

Los hermanos que deseen acompañar a la Sagrada Imagen en las dos procesiones o en una de ellas, deberán comunicarlo a la hermandad antes del próximo jueves remitiendo un mail al correo de la cofradía cofradiainfantil@gmail.com.