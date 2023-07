A Xunta propón actividades de aventura na natureza no campamento de verán de Pontemaril, en Forcarei

O programa da actividade inclúe xogos de orientación, rutas en bicicleta, sendeirismo ou a práctica de deportes náuticos como piragüismo ou caiac polo

Forcarei (Pontevedra), 18 de xullo de 2023

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, destacou hoxe a ampla e variada oferta da campaña de verán da Xunta de Galicia para que a mocidade desfrute duns meses cheos de experiencias que compartir e que lembrarán toda a súa vida. Díxoo na visita aos participantes na segunda quenda do campamento xuvenil de Pontemaril, na que estivo acompañada do delegado territorial do Executivo autonómico en Pontevedra, Agustín Reguera.

Os nenos que asisten a este campamento levan a cabo numerosas propostas relacionadas co contacto coa natureza, tales como vivac e orientación, rutas en bicicleta ou sendeirismo. Tamén teñen a ocasión de practicar piragüismo, caiac polo e outros deportes náuticos. O programa desta actividades inclúe, así mesmo, saídas a enclaves naturais da zona e visita ao observatorio astronómico, unha das novidades deste ano.

Nas comarcas de Deza–Tabeirós hai, ademais deste campamento, outros dous: no albergue municipal Vicente Agulló de Lalín e en Ferveza Aventura en Silleda, que suman un total de 664 prazas.

A edición deste ano da campaña de verán da Xunta leva por lenda ‘O verán que sempre vas lembrar’ e conta para os meses de xullo, agosto e setembro con máis de 11.200 prazas

