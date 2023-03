A Xunta promove a innovación entre as empresas dos sectores mineiro, enerxético e da construción para facer fronte aos retos actuais

O director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernández, e a directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, participaron esta mañá nun encontro con axentes dos tres sectores para informar sobre as liñas de apoio da Administración autonómica á I+D+i

Esta xornada pecha o ciclo networkings de presentación do mapa de apoios á I+D+i da Xunta de Galicia, nos que participaron preto de 400 persoas

Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2023

O director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernandez, e a directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, participaron esta mañá na xornada O futuro da minaría, a enerxía e a construción sostible a través da innovación, na que se deron a coñecer as liñas de apoio da Xunta de Galicia á I+D+i de interese para estes sectores.

Trátase dunha xornada que pecha o ciclo de networkings organizados pola Xunta de Galicia a través da Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, para dar a coñecer o mapa de apoios da Administración autonómica en materia de I+D+i. Desde febreiro lévanse celebrado oito xornadas nas catro provincias galegas en colaboración coas confederacións empresariais; e catro xornadas sectoriais centradas na innovación nos sectores social, agrario, loxística e enxeñaría e minaría, enerxía e construción sostible.

Na inauguración do encontro celebrado hoxe, o director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais,

Pablo Fernández Vila, destacou que a innovación ten que axudar a dar resposta aos cambios que precisa o sector extractivo no cal a enerxía xoga un papel fundamental. Nesta liña, salientou que a Axenda de Impulso á Minaría Sostible de Galicia contén un total de 29 iniciativas agrupadas en 9 eixos de actuación, e nas que na gran maioría prevalece o carácter innovador.

Entre elas, mencionou as convocatorias de axudas para pemes para renovación e modernización tecnolóxica ou a seguridade industrial a través de tecnoloxías 4.0. O fomento do uso de técnicas de minería modernas e automatizadas. Ou o impulso a actuacións de fomento, promoción, estudo e investigación dos recursos naturais e, en especial, de materias primas críticas, e a posta en valor do potencial mineiro galego.

Pola súa banda, a directora da Axencia Galega de Innovación informou na clausura destas xornadas de que o obxectivo é que as pemes e micropemes incorporen a innovación ao seu día a día. Argerey recalcou que “a innovación está ao alcance de todos”, sexa cal sexa o tamaño da empresa, o sector ou a ubicación no territorio, e que estas xornadas serven precisamente para coñecer de primeira man as necesidades dos distintos sectores.

Nesta xornada explicáronse as axudas das distintas consellerías da Xunta de Galicia dirixidas a ao sector mineiro, enerxético e da construción sostible e expuxéronse casos de éxito a partir da experiencia de empresas como Prefhorvisa, Pasek Minerals e Zeltener, que interviron neste foro.

co obxectivo de facilitar o seu acceso aos axentes do sistema galego de innovación, especialmente ás pemes. Este mapa, resultado do traballo da Comisión Interdepartamental de I+D+i da Xunta e estruturado en base ás prioridades da Estratexia de Especialización Intelixente (RIS3) de Galicia, inclúe 38 instrumentos de apoio e prevé mobilizar preto de 400 millóns de euros ao longo de 2023, tanto a través destes instrumentos como dos investimentos en infraestruturas do ecosistema galego de innovación.





