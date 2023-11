A Xunta pon en valor o traballo das cooperativas a prol do sector primario na cea anual do Rodo, en Rodeiro

O director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, participou este venres pola noite na cea anual da Cooperativa O Rodo, radicada no concello pontevedrés de Rodeiro, na que todos os cooperativistas se xuntaron para poñer en valor o seu traballo.

A adaptación ás novas tecnoloxías e a falta de relevo xeracional son os grandes retos aos que se enfronta o sector primario e a Xunta está a traballar para superalos. Nos orzamentos do 2024 destinaranse máis de 83 millóns de euros para accións que permitirán afondar na competitividade e a remuda xeracional. No agro, en concreto, destacan as axudas para a transformación e comercialización de produtos agrarios, que contarán cun novo investimento de 32,6 millóns –2 millóns máis que en 2023–, ou os 16 millóns para favorecer a incorporación de mozos á actividade.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando