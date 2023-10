A Xunta pon de relevo na presentación dos VI Premios Son Muller a súa aposta polo emprendemento feminino

A secretaria xeral da Igualdade, Sandra Vázquez, participou esta tarde na presentación da VI edición dos Premios Son Muller 2023, organizados pola Asociación de mulleres empresarias da provincia de Lugo (AELU) para recoñecer o papel das mulleres emprendedoras –especialmente do rural– como piar e motor económico. Alí, a secretaria xeral destacou a aposta da Xunta polo emprendemento feminino, que se revalorizará en 2024 e que acumula 23,3 millóns de euros de apoio investidos nos últimos 14 anos.

En concreto, cómpre destacar os 27 anos que cumpre neste 2023 o programa Emega de fomento do emprendemento e do emprego feminino, así como de medidas de conciliación para as mulleres autónomas e traballadoras. En total, esta iniciativa –que se reeditará en 2024– permitiu a creación de 2.084 empregos desde 2009 e o mantemento doutros 648.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando