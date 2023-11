A Xunta pídelle ao concello de Lugo que achegue a documentación técnica do acordo coa confederación do Miño-Sil que permita avanzar no plan Paradai

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, informou hoxe do estado do proxecto ao presidente da asociación de veciños do barrio, Christian Fernández

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Lugo, 30 de novembro de 2023

A Xunta de Galicia dirixiuse ao Concello de Lugo para solicitar que informe sobre o acordo ao que chegou coa Confederación Hidrográfica do Miño–Sil (CHMS) con respecto á actuación en Paradai, e que achegue a documentación técnica necesaria para poder actualizar o proxecto e executar a obra de mellora da rúa Serra de Meira.

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, mantivo hoxe unha xuntanza co presidente da asociación de veciños de Paradai, Christian Fernández, para informarlle dos pasos dados logo de que a alcaldesa afirmara que o Concello e a Confederación xa resolveran os problemas que impedían a súa execución.

Así, a Xunta –a través da Axencia Galega de Infraestruturas– requiriulle os documentos urbanísticos e técnicos que correspondan para poder actualizar o proxecto da rúa Serra de Meira atendendo ás condicións que se deriven dese acordo entre Concello e Confederación, co obxectivo de poder reiniciar a tramitación e aprobación do proxecto, incluíndo a obtención da preceptiva autorización por parte da Confederación Hidrográfica do Miño–Sil.

O delegado lembrou que o Goberno galego ten consignada unha partida de 500.00 euros na anualidade 2024 que permitirá licitar o contrato tan pronto se dispoña dun proxecto que conte con todos os informes favorables.

Neste sentido, lembra que foi precisamente o informe da CHMS o que paralizou esta actuación no ano 2015. No marco da tramitación ordinaria do proxecto, o organismo de conca emitiu un informe no que indicaba que os muros de acompañamento na vía debían situarse fóra da zona de servidume do río Rato, o que obrigaría a incumprir o PXOM do Concello de Lugo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando