A Xunta patrocina o Verbena Fest, que achega a Sarria destacados grupos galegos e nacionais os días 4 e 5 de agosto

O delegado territorial da Administración autonómica, Javier Arias, destaca que este tipo de festivais "achegan un importante retorno, tanto económico como a nivel de imaxe e proxección"

A Xunta de Galicia patrocina o festival A Verbena Fest de Sarria, que se desenvolverá os días 4 e 5 de agosto no local do Meigallo, cunha terraza ao aire libre con capacidade para 1000 persoas.

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, participou hoxe na presentación das actividades xunto cos organizadores e demais entidades implicadas. Destacou a importancia de impulsar este tipo de eventos musicais que “descentralizan a oferta cultural apostando pola calidade e pola singularidade”.

Felicitou á organización por “combinar talento galego e nacional” nun cartel que “atraerá a Sarria a numeroso público para desfrutar de bandas de renome”, o que suporá “un importante retorno tanto económico como a nivel de imaxe e proxección”.

A Xunta patrocina os concertos de Sexy Zebras, Kamikaze Helmets e Louband, que actuarán no Verbena Fest xunto con grupos como Second, The Rapants, Malenne, Los Naipes ou Grande Osso. A gastronomía é un valor engadido para o festival, con varios postos de comida no recinto, nos que se ofrecen pratos típicos ou de fusión de gran calidade elaborados por cociñeiros locais.

Ademais, este ano a cita servirá de marco para que distintos colectivos e asociacións de Sarria instalen postos informativos para dar a coñecer o seu traballo.

