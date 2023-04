A Xunta participa na presentación da Ruta Queztal Cara a luz do fin do mundo que terá lugar en Galicia na primeira quincena de xullo

A Ruta Quetzal conmemora o 30 Aniversario da declaración do Camiño de Santiago como Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, en 1993

A través dos quince días de duración os participantes percorrerán a nosa comunidade, dende Vilanova de Arousa ata chegar a Coruña, pasando por vilas portuguesas

Santiago de Compostela, 20 de abril de 2023

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou esta mañá co director da Ruta Quetzal, Íñigo de la Quadra–Salcedo, na presentación da

ruta “Cara a luz do fin do mundo”, na que participarán 200 mozos e mozas do 1 ao 15 de xullo e que percorrerán Galicia e o Norte de Portugal.

A Ruta Quetzal conmemora o 30 Aniversario da declaración do Camiño de Santiago como Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, en 1993. “A historia xacobea en Galicia é unha historia de intercambio e hospitalidade, unha historia de progreso, encontro intercultural e dinamización socioeconómica que, de maneira colectiva, tratamos de perfeccionar”, resaltou Nava Castro.

Durante a súa intervención, a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, expuxo que a través dos quince días de duración os participantes poderán percorrer a nosa comunidade e empaparse da riqueza e as bondades da mesma, a través das paraxes e escenarios que fomentaron o nacemento do Primeiro Itinerario Cultural europeo.

A Expedición deste ano comezará o 1 de xullo en Vilanova de Arousa, para logo por mar seguir remontando o Ulla ata Catoira e Pontecesures, e poñer rumbo a Ponte da Lima e Viana do Castelo, en Portugal. Voltarán a España para chegar a Santiago de Compostela antes de comezar o Camiño que durante 2 días percorrerán a pé ata o Cabo Fisterra, visitando despois varias faros e vilas da costa da morte. O final desta ruta será a chegada á Torre de Hércules, declarado Patrimonio da Humanidade pola UNESCO.





