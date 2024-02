A Xunta participa nunha xornada sobre a xestión das emocións durante o envellecemento

O director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, destacou os programas e axudas a entidades que ten en marcha o Executivo autonómico para favorecer un envellecemento activo, entre eles o novo Carné +65

O director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, participou hoxe na sesión inaugural da xornada sobre ferramentas para o benestar no transcurso vital, que se enmarca no programa ‘Coñecendo as emocións’ impulsado polos Espazos +60 de Afundación. Neste encontro, celebrado en horario de mañá e tarde no centro social de Abanca, abordouse como favorecer un bo envellecemento.

O director xeral sinalou os programas e axudas a entidades que ten en marcha a Xunta de Galicia para favorecer un envellecemento activo e saudable. Así mesmo, destacou que os galegos de máis idade xa están a recibir nas súas casas o Carné +65 , que desde o pasado mes de febreiro ofrece descontos e vantaxes en ámbitos como o ocio e tempo libre, o autocoidado, a cultura ou as viaxes.

Durante a sesión abordáronse cuestións como as emocións durante o envellecemento ou a aprendizaxe de ferramentas para xestionalas, ademais de avaliarse os resultados do programa ‘Coñecendo as emocións’, en cuxo deseño participaron os maiores usuarios dos Espazos +60 de Afundación.





