A Xunta participa nas actividades programadas pola mocidade de ASDE-Scouts en Santiago

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, visitou esta tarde os mozos do grupo Chan 292 de ASDE Scouts de Galicia, en Santiago, que realizan distintas actividades para os próximos días. Durante a visita, puxo en valor o traballo destas entidades na promoción de ocio educativo para os mozos e mozas.

En concreto, os mozos máis maiores do grupo dedican esta fin de semana a preparar os materiais necesarios para levar a cabo a próxima acampada, mentres que os de menor idade gozan das actividades vinculadas co Entroido e obradoiros sobre distintas temáticas do seu interese.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando