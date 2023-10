A Xunta lembra as pautas a seguir nos cemiterios para evitar a proliferación de mosquito tigre ante o Día de Todos os Santos

Nas flores que se coloquen nos cemiterios, recoméndase colocar esponxas ou area para evitar a auga estancada na que podan criar os mosquitos

As recomendacións da Consellería de Sanidade diríxense especialmente aos municipios con presencia do Aedes albopictus, é dicir, Cangas, Moaña, Vilaboa, Redondela e Vigo



A Xunta, ante a celebración este 1 de novembro do Día de Todos os Santos, lembra as pautas que se deben seguir nos cemiterios para controlar o mosquito tigre e reducir as súas posibilidades de reprodución.

Así, recoméndase que os recipientes para flores ou obxectos ornamentais non permitan a acumulación de auga porque poderían albergar larvas do mosquito Aedes albopictus. Como solución máis eficaz, proponse facer buratos nos recipientes para facilitar a súa drenaxe. De non ser posible, pódese manter a humidade usando esponxas ou fibras absorbentes e enchendo os recipientes de area.

Polo tanto, en base ao Programa xestión integrada do mosquito tigre elaborado pola Dirección Xeral de Saúde Pública, a Consellería de Sanidade lembra que os cemiterios son espazos sinalados como lugares a vixiar polos Concellos nos que o mosquito tigre estea instalado, é dicir, as localidades do Morrazo de Cangas, Moaña, Vilaboa e Redondela, ademais da cidade de Vigo.

En todo caso, a baixada de temperaturas previsible nas próximas semanas agárdase que faga desaparecer o mosquito tigre durante o inverno aínda que a Dirección Xeral de Saúde Pública estará pendente da súa posible aparición de novo na primavera.

Desde a Consellería de Sanidade agradécese a participación veciñal seguindo as recomendacións para evitar a proliferación deste vector e ao descargar a APP Mosquito Alert para permitir o control desta especie. Mostra do éxito do traballo das institucións públicas e a colaboración cidadá é a mención que o CSIC fixo ao traballo da Rede Galega de Vixilancia de Enfermidades Transmisibles por Vectores (ReGaViVec). Tal e como destacou o Consello Superior de Investigacións Científicas ao facer referencia ao primeiro caso detectado este verán en Moaña, a eficiente coordinación entre Mosquito Alert, a Xunta de Galicia e a ReGaViVEC permitiu confirmar a presenza do mosquito tigre sobre o terreo en menos de 24 horas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando