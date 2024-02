A Xunta iza as estruturas da ponte de Ponte Arnelas co obxectivo de abrila ao tráfico en abril cun investimento de 5,3 M€

A solución consistiu en reforzar a cimentación da ponte, con pilas en ambas as marxes do río, e unha nova estrutura metálica que muda a fisionomía

A manobra de izado das celosías da ponte, de 60 metros e 95 toneladas cada unha, realízase ao longo do día de hoxe, cunha grúa en cada marxe do río

Unha vez colocadas e asentadas sobre as pilas, procederase á súa soldadura, traballos que se prolongarán durante dúas semanas

Despois colocaranse as prelousas e abordarase o formigonado do taboleiro antes colocar barreiras, aglomerar e pintar

Finalmente, habilitaranse as ramplas de acceso da pasarela peonil do nivel inferior, dotándoa, ademais, de varanda e pavimento

Vázquez Mourelle salienta o compromiso da Xunta cos reconstrución coa maior axilidade dunha infraestrutura estratéxica para Vilanova e Ribadumia



Vilanova de Arousa (Pontevedra), 21 de febreiro de 2024

A Xunta está a realizar o izado das estruturas da ponte de Ponte Arnelas co obxectivo de poder abrila ao tráfico en abril, destinando 5,3 M? á súa reconstrución.

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade en funcións, Ethel Vázquez, xunto co director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, e o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, supervisou hoxe in situ o avance das actuacións. Tamén asistiron o alcalde de Ribadumia, David Castro, e o tenente de alcalde de Vilanova, Javier Tourís.

Trátase das obras de reconstrución que teñen como obxectivo restituír a circulación do tráfico e o tránsito peonil nesta ponte que comunica Vilanova de Arousa e Ribadumia a través da PO–300,

tras detectarse, na pasada primavera, danos en varias das súas péndolas causados pola corrosión, o que fixo que a calzada cedese parcialmente.

Vázquez Mourelle lembrou que a solución adoptada consistiu en reforzar a cimentación, coa disposición de pilas en ambas as marxes do río, que xa están executadas; e pola disposición dunha nova estrutura metálica, que muda a fisionomía da ponte, ao eliminar o arco e os tirantes, pero que permite gañar en estética e en integración na contorna.

A consellería salientou a intensidade coa que se está a traballar na fase final da intervención, que acadou hoxe o fito do izado das estruturas da ponte.

Segundo explicou, son dúas estruturas en celosía, de 60 metros de longo e de 95 toneladas de peso cada unha, as que hoxe se comezaron a izar sobre a ponte e que, unha vez situadas sobre as pilas, haberá que unir.

Estas pezas da estrutura principal da ponte preparáronse en taller e, por razóns de loxística e de montaxe, cada unha desas 2 estruturas se dividiu á súa vez en 2 pezas, e así foi como se transportaron.

Ethel Vázquez destacou neste fito da reconstrución da ponte, a manobra do izado desas dúas estruturas laterais se prolongará ao longo de toda a xornada de hoxe. Son traballos complexos, subliñou, para cuxa colocación son precisas 2 grúas, unha en cada marxe do río.

Indicou que, unha vez colocadas e asentadas sobre as pilas, procederase á unión das estruturas con perfís transversais mediante soldadura. Prevese que estes traballos se prolonguen durante dúas semanas e media, aproximadamente, supeditados a condicións meteorolóxicas favorables.

Despois colocaranse as prelousas e procederase ao formigonado do taboleiro para, a continuación, colocar barreiras, executar o aglomerado e proceder ao pintado.

Finalmente, habilitaranse as ramplas de acceso da pasarela peonil existente no nivel inferior, dotándoa, ademais, de varanda e pavimento.

A conselleira fixo fincapé na complexidade dos traballos, que tamén están moi condicionados polas condicións meteorolóxicas, algo que ten influído moito na execución das obras.

En todo caso, tal e como adiantou, tras un investimento da Xunta de 5,3 M? a previsión é ter no mes de abril reconstruída e aberta ao tráfico, novamente, a ponte de Ponte Arnelas renovada, máis segura, cunha estética moderna e mellor integrada na contorna.

Ethel Vázquez puxo en valor o cumprimento do compromiso da Xunta traballando coa máxima dilixencia desde o primeiro momento, desde o día 18 de abril que pechou a ponte; coa máxima intensidade e axilidade que permitiron as circunstancias; e sen escatimar nin recursos nin investimentos, para reconstruír unha infraestrutura estratéxica para Vilanova e Ribadumia e para a vertebración interior desta comarca.

Fixo fincapé en que a Xunta asumiu o compromiso de traballar coa máxima axilidade, primeiro, para evitar que a situación se agravase e, segundo, para acadar unha solución que permitise a restitución do tráfico canto antes. Deste xeito, engadiu, sempre en permanente contacto cos dous Concellos implicados, e da man dos técnicos, leváronse a cabo uns primeiros traballos para garantir a estabilidade da estrutura, procedendo ao apuntalamento da ponte en ambas as marxes e tamén á desmontaxe e retirada do peitoril co fin de reducir o peso que soportaba.

Unha vez realizadas estas primeiras intervencións urxentes e inspeccionada ao fondo a estrutura, viuse que só era preciso intervir no treito central da ponte, só en 1 dos 5 vans, na parte sobre o río; polo que o seguinte paso foi analizar as diferentes alternativas e deseñar a súa reconstrución.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando