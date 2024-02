A Xunta inicia as obras da senda entre a estación intermodal de Santiago e San Caetano, cun investimento de case 2,4 M€

Esta intervención está a comezar na zona da rotonda de Fontiñas e da rúa Fontes do Sar, tras a coordinación co Concello de Santiago

O proxecto incorporou propostas para mellorar a xestión de augas pluviais neste punto onde se está a traballar e no que se producen frecuentes enchentes

Trátase do itinerario que partirá da rúa Clara Campoamor, na estación de autobuses, e chegará ata o complexo administrativo da Xunta

A actuación forma parte do novo itinerario que conectará O Milladoiro, o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, a intermodal e o complexo administrativo de San Caetano a través de 13 km que suporán un investimento de case 12 M?

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2024

da senda entre a estación intermodal e o complexo administrativo de San Caetano, no concello de Santiago, cun investimento de

Esta intervención está a comezar na rotonda de Fontiñas e na rúa Fontes do Sar, tras a coordinación co Concello de Santiago. O proxecto incorporou propostas para mellorar a xestión de augas pluviais nese punto onde se producen frecuentes enchentes.

Este treito de itinerario

partirá da rúa Clara Campoamor e finalizará no complexo administrativo da Xunta.

A actuación inclúe o

acondicionamento dos treitos actuais, aos que se lle dará continuidade nas partes que non os hai, ao longo da marxe sur da liña do ferrocarril, ata a rúa Fontes do Sar.

Tamén se prevé o cruzamento da SC–20 aproveitando o paso inferior da rúa Fontes do Sar, para subir polas rúas de Fontiñas, coincidindo coa ruta Eurovelo ata o nó de Concheiros, recentemente remodelado e xa nas proximidades do complexo administrativo da Xunta.

A maiores, como itinerario alternativo para peóns, máis curto pero de maior pendente, proponse a avenida de Lugo, polo que se mellorará o paso inferior baixo a SC–20 á altura da rúa Batalla de Conxo.

Na contorna da Colexiata do Sar, o trazado finalmente adoptado será o que vai polo viario existente que discorre pegado á liña do ferrocarril e que conecta a rúa de Clara Campoamor coa rúa de Sar, en lugar do itinerario pola contorna da Colexiata de Sar proposto inicialmente.

Esta actuación forma parte da creación do novo itinerario que conectará O Milladoiro, o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, a intermodal e o complexo administrativo de San Caetano: case 13 km que suporán un investimento de case 12 M?.

A intervención enmárcase nos proxectos impulsados polo Goberno galego ao abeiro dos fondos Next Generation, co fin de fomentar a mobilidade sostible nas cidades galegas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando