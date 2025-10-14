Satisfacción en Lugo por un San Froilán “extraordinario”, de “calles y plazas llenas”

Las patronales de San Froilán -de Interés Turístico Nacional- cerraron este domingo una de las ediciones más multitudinarias de los últimos años, con un tiempo seco y unas temperaturas agradables que hicieron que la gente se echase en masa a las calles, tanto los vecinos de la propia capital lucense como las decenas de miles de visitantes que se acercaron a la ciudad, procedentes de muchos lugares de Galicia, pero también de otras partes de España.

El alcalde de la ciudad, Miguel Fernández, hizo un balance muy positivo del San Froilán 2025, unas fiestas que calificó cómo “extraordinarias, tanto por la participación de los vecinos” como “por la acogida a los miles de visitantes que hicieron de Lugo el epicentro cultural y festivo de Galicia en este otoño”. También “por la respuesta impecable de los servicios municipales”.

“El San Froilán volvió a demostrar que es mucho más que una cita en el calendario: es un encuentro con el orgullo de ser lucenses, con nuestra lengua, con nuestra cultura y con nuestra manera de vivir”, dijo el alcalde.

Fernández recordó que, durante diez días, las patronales ofrecieron más de 300 actividades culturales, sociales y musicales “que llenaron de vida las calles, plazas y barrios de la ciudad, con propuestas para todos los públicos”, gracias a la combinación de “tradición y modernidad en una apuesta decidida por la diversidad y la inclusión”.

Ramudo Este lunes se celebró el Día do Neno, fuera del programa oficial de San Froilán, y el recinto ferial volvió a llenarse de gente

"calles y plazas llenas de gente"

"Las plazas y calles llenas de gente los nueve días de las fiestas evidencian el éxito" de las patronales, dijo por su parte la edila de Cultura y responsable política de la organización de los festejos, Maite Ferreiro.

"La asistencia de público a los conciertos y a las actividades programadas fue más que satisfactoria. Lucenses y visitantes disfrutaron del San Froilán desde su comienzo, el día 4, hasta su final", indicó Ferreiro, quien dijo que las patronales fueron también un éxito “en la promoción de la cultura lucense".

La edil de Cultura hizo referencia al concierto de la Banda Municipal, que "volvió a sonar después de muchos años trabajando para conseguir este objetivo".

Concello de Lugo La Banda de Música de Lugo volvió a tocar en el San Froilán "después de muchos años"

feirantes y propietarios de casetas han quedado contentos

José Luis San Máximo, propietario de una de las atracciones instaladas en el ferial reconoció que este ha sido “un buen año” para los feriantes. De la misma opinión es Ramiro López, propietario de una de las tradicionales casetas del pulpo, quien reconoció que “quizás fue un poco mejor que el pasado”, dentro del poco margen que tienen estos establecimientos, con un aforo reducido y mucha demanda, normalmente, durante las fiestas.