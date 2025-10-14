“No son invisibles”, la llamada de una persona sin hogar en Valladolid

César, una persona sin hogar de Valladolid, nos cuenta en Herrera en COPE cómo ha cambiado su vida de la mano de Cáritas

Más de 5.100 personas han participado en el programa sin hogar de Cáritas Castilla y León en 2024. Allí encuentran refugio, pero no solo hablamos de un techo, un plato de comida, aseo o ropa, sino la posibilidad real de recuperar las riendas de su vida. Hay un acompañamiento que garantiza que caminen hacia la autonomía y hay empeño en que lo logre. César vive en Valladolid y aquí participa en el programa de Personas sin hogar de Cáritas. “Sufrí un desahucio en precario y llegué a Cáritas. Ocurrió hace un año. La verdad es que te ves muy mal. De un día para otro, te ves en la calle”, ha lamentado.

Cáritas Valladolid le proporcionó una plaza en el Centro de Acogida de El Cauce, un espacio en el que la ONG vinculada a la Iglesia Católica proporciona alojamiento temporal a hombres en situación de sinhogarismo. Les permite un lugar seguro donde poder recuperarse física, emocional y socialmente y recibir el acompañamiento necesario para reconstruir su vida y comenzar su proyecto vital fuera de la calle.

De ahí ha pasado a un piso tutelado, en el popular barrio de Delicias. Se trata del último eslabón del programa en el que participa César. Esos espacios están indicados para personas que ya han iniciado un proyecto de independencia personal, profesional, social y emocional, con apoyo y orientación del equipo de educadores y que tiene como finalidad transitar hacia una vida autónoma e independiente. “Estoy viviendo ahí, pero llegará un momento en el que tendré que buscarme una habitación en la que vivir y jubilarme y mi idea es irme a un pueblo, una zona tranquila y pasar lo que me queda”, señala.

César tiene 63 años y es consciente de que con su edad no tendrá las misma facilidades que una persona joven. Recuerda que aparcó su vida profesional y personal para hacerse cargo de su madre de casi 93 años y de un hermano con problemas. “Perdí oportunidades para encauzar mi vida mejor”, pero no se arrepiente.

Ayuda a los demás

César participa activamente en todos los programas y actividades de Cáritas en Valladolid. Ha hecho el Camino de Santiago y se ha apuntado a la marcha de Boñar, pero lo que más le interesa es “ayudar a la gente”. “La gente que vive en la calle que necesita una oportunidad. No hay que pasar por delante y no mirar. Son personas que tienen problemas. No son invisibles”, afirma con contundencia.

Cree que es importante concienciar, especialmente a aquellas otras personas que han tenido una vida más sencilla.

Recursos de Cáritas Valladolid

Junto a la casa de acogida y el piso tutelado por donde ha pasado César, hay otras formas de acceder al programa sin hogar de Cáritas en Valladolid. De hecho, la puerta de acceso es el Centro de Día José María Lacort. Este recurso ofrece servicios de acogida diurna para personas mayores de edad en situación de grave exclusión social y residencial. Es la puerta de entrada al programa. El Centro Lacort dispone de servicios de cobertura de necesidades básicas: desayuno, duchas, consigna, lavandería, ropero de emergencia y recibir apoyo social y psicológico. En él también se realizan actividades de formación y ocio.

El Centro Social de La Milagrosa en Valladolid proporciona servicios básicos como alimentación, higiene y atención sanitaria a personas en situación de grave exclusión social y residencial. Está destinado a destinado a personas que presentan graves patologías mentales o con grave deterioro físico. Este proyecto se gestiona junto con la comunidad de los Paúles de la Familia Vicenciana de España.

Labor de Cáritas Castilla y León en 2024

La exclusión social es una situación en la que personas o colectivos quedan al margen de los recursos, oportunidades y derechos que permiten una vida digna. Puede manifestarse de forma moderada, severa o extrema, y afecta a miles de personas en nuestra Comunidad. En 2024, más de 9.000 personas acudieron a las Cáritas de Castilla y León en situaciones de exclusión.

Uno de los programas más relevantes en este ámbito es el de personas sin hogar, que atendió a 5.107 personas, el más numeroso de los tres programas de exclusión. Frente a esta realidad, la respuesta de Cáritas ha ido más allá de la cobertura de necesidades básicas. El foco ha estado en acompañar desde las potencialidades de cada persona, promoviendo su participación activa, la toma de decisiones y la reconstrucción de su sentido vital.

Otro de los ejes fundamentales ha sido el programa de atención a personas reclusas y exreclusas, que acompaña todas las etapas del proceso penal: desde el ingreso en prisión hasta la vuelta a la vida en libertad. En 2024, este trabajo vivió uno de sus momentos más significativos con la salida programada de un grupo de internos para colaborar en la reconstrucción del Monasterio de Santa María de Rioseco (Burgos), en una experiencia de reparación, comunidad y dignidad.

También el programa de salud ha sido una respuesta concreta frente a situaciones de sufrimiento asociadas a la salud mental, las adicciones o el VIH/Sida. Más de 4.000 personas fueron acompañadas en este ámbito, en procesos que requieren escucha, tiempo, estabilidad y una mirada profundamente humana.