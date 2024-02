A Xunta esixe ao Goberno que lidere en Bruxelas a petición dunha “moratoria urxente” da normativa europea que pon trabas burocráticas ás explotacións

José González remarcou a necesidade de suspender a aplicación da lexislación que “está afogando” aos produtores e de facer “unha reflexión estratéxica” sobre o rol do sector primario en cuestións como a soberanía alimentaria ou a xestión do territorio

Advertiu que España, como “potencia agroalimentaria”, ten que encabezar esta demanda, atendendo, de xeito efectivo, as reivindicacións de agricultores e gandeiros, como vén pedindo Galicia ao longo da negociación da nova PAC

A Xunta trasladará un escrito ao Ministerio co catálogo de demandas que considera que España debe defender no vindeiro Consello europeo do día 26 deste mesmo mes

A Xunta insiste ao Goberno central na necesidade de liderar en Bruxelas a petición dunha “moratoria inmediata” de toda a nova normativa comunitaria que está poñendo trabas burocráticas innecesarias ás explotacións que “están asfixiando aos agricultores e gandeiros”. Así o advertiu esta tarde o conselleiro do Medio Rural en funcións, José González, na súa intervención, por videoconferencia, no Consello Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, que estivo presidido polo ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis Planas.

Nesta liña, o conselleiro advertiu que España, como “potencia agroalimentaria” dentro de Europa, ten que encabezar esta demanda, atendendo, de xeito efectivo, as reivindicacións de agricultores e gandeiros, cunha actuación “firme, contundente e urxente” por parte do ministro para conseguir unha suspensión da lexislación que obstaculiza a viabilidade das explotacións, con máis burocracia e esixencias medioambientais que, entendendo a súa pertinencia e compartindo a preocupación polo cambio climático, teñen que ser redeseñadas e atender no seu conxunto a sustentabilidade económica, social e medioambiental das explotacións.

Para isto, José González comprometeu a lealdade e o apoio de Galicia ao Goberno central, canto interlocutor con Europa, e avogou por unha posición común –entre as autonomías e o Estado– para actuar coa maior forza diante de Bruxelas e respectando as singularidades de cada territorio. Lembrou que así o veu defendendo Galicia ao longo de toda a negociación da nova PAC.

“En xogo están –advertiu o conselleiro– a soberanía alimentaria de Europa e a xestión sustentable do territorio” que realizan os agricultores e os gandeiros. Puxo como exemplo as dificultades que xera a actual normativa europea para a supervivencia da gandaría galega en extensivo e referiuse a cuestións concretas como o caderno dixital, o veterinario das explotacións ou as normas sobre nutrición sustentable do solos e aproveitamento de xurros. Tamén se referiu á necesidade de establecer cláusulas espello nos tratados comerciais internacionais e ao principio de reciprocidade, para non prexudicar o sector europeo fronte o de terceiros países.

En particular, o conselleiro reclamou ao Goberno que escoite ás comunidades para elaborar un catálogo coas principais esixencias do sector para trasladar xa o vindeiro día 26 de febreiro no Consello europeo de ministros de Agricultura. Neste sentido, Galicia trasladará por escrito ao Ministerio as demandas que considera que España debe defender no devandito Consello . Engadiu que, vendo como se está posicionando Europa –en referencia ao anuncio da Comisión de retrasar a entrada en vigor da nova lexislación de pesticidas ou das medidas sobre o barbeito na nova PAC–, “España non se pode quedar atrás”.

Esta moratoria deberá estar en vigor mentres Europa realice unha fonda reflexión estratéxica sobre o futuro da agricultura e a gandaría, na que tamén deben estar presentes as comunidades autónomas, defendeu o conselleiro en funcións.

O conselleiro en funcións reiterou, unha vez máis, o apoio da Xunta ás reivindicacións dos agricultores e gandeiros galegos e insistiu en pedir que as súas protestas se manteñan dentro dun ton pacífico, como están sendo ata o de agora na nosa comunidade.

José González advertiu que as medidas anunciadas polo ministro, tras a súa reunión do pasado venres con representantes de asociacións agrarias, “chegan tarde e, ademais, son vagas e completamente insuficientes”.

Asemade, cualificou estes anuncios como feitos “cara á galería” para tentar sufocar as protestas do sector, procurando agora, de forma irresponsable, a “complicidade” das comunidades autónomas. Engadiu que se trata dunha proposta pobre, que en ningún caso satisfai aos produtores, como o demostra o feito de que non se desconvocasen as mobilizacións.

Neste mesmo sentido, a Xunta considera que o Goberno central non pode tentar descargar nas comunidades autónomas as súas responsabilidades á hora de facer cumprir, por exemplo, a lei da cadea alimentaria, unha norma de ámbito estatal e promovida polo actual Goberno central.

José González censurou as declaracións do ministro previas a esta xuntanza, nas que Luis Planas quixo trasladar ás autonomías deberes que lle son propios, como o reforzo das inspeccións para asegurar o cumprimento dun texto legal –o da cadea alimentaria– que é “papel mollado” por culpa do Executivo central, segundo remarcou o conselleiro.

Así, o titular en funcións de Medio Rural explicou que esta lei non se cumpre, entre outras cousas, porque o Ministerio non permite que se habiliten medios para o seu cumprimento efectivo. Medios –subliñou– como os que vén propoñendo Galicia; as aplicacións para o cálculo dos custos de produción ?“Contacarne” e Contaláctea”– como instrumento efectivo para a súa determinación na negociación dos prezos.

Normal 0 false false false





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando