Salvador Oliva: “Es momento de estar unidos y creer en este proyecto; los resultados llegarán”

El presidente de la Federación de Peñas del Real Murcia, Salvador Oliva, ha analizado en los micrófonos de COPE Murcia la situación deportiva que atraviesa el conjunto grana. En su intervención, Oliva se ha mostrado convencido de que el equipo “acabará dando alegrías” y ha llamado a la unidad entre afición y plantilla en un momento clave de la temporada.

Oliva ha valorado positivamente las recientes ruedas de prensa del capitán, Alberto González, y del guardameta Gianfranco Gazzaniga, en las que ambos futbolistas reconocieron que es hora de reflejar en el campo el trabajo que se realiza durante la semana.

El presidente de los peñistas ha querido agradecer especialmente las palabras del capitán, quien aseguró que “no podemos pedir nada a nuestros aficionados, solo tenemos que darle”. “A poco que el equipo nos ofrece, la afición se vuelca con los suyos”, ha señalado Oliva, convencido de que el respaldo del murcianismo será clave para revertir la dinámica actual.

“Es el momento de estar todos unidos. Ahora no toca tomar decisiones drásticas, estoy seguro de que todo va a cambiar”, ha subrayado. Oliva ha insistido en su confianza en el proyecto liderado por Joseba Etxeberria, destacando su propuesta ofensiva: “A diferencia de con otros entrenadores, Joseba ha apostado por un estilo valiente y eso acabará notándose sobre el terreno de juego. Los resultados van a llegar”.

El dirigente murcianista ha recordado que “solo se han disputado siete jornadas de liga y quedan 93 puntos en juego”, por lo que ha pedido tranquilidad: “No debemos estar nerviosos. El domingo, ante el Ibiza, la afición se va a volcar con los suyos desde que arranque el partido. Si las cosas no funcionan, ya habrá momento de pedir explicaciones, pero ahora debemos creer en los nuestros”.