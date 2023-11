A Xunta entrega a ASPNAIS Lugo un vehículo adaptado para mellorar os seus servizos de atención

Preto de 80 entidades resultaron beneficiadas da orde de axudas específica para a adquisición de vehículos adaptados á que o Goberno galego destinou 3,6M?

A directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, acompañada do delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, fíxolle entrega esta mañá a ASPNAIS dun vehículo adaptado para que poidan mellorar os servizos e o transporte dos usuarios nos seus centros. Durante o acto explicou que esta furgoneta concédese no marco da orde de axudas a entidades sociais por valor de 3,6 millóns de euros para a compra de vehículos.

A directora xeral concretou que foron preto de 80 as entidades sociais de toda Galicia as que resultaron beneficiadas desta orde de axudas e que puideron solicitar de forma anticipada a subvención para a adquisición do vehículo. Así mesmo, lembrou o compromiso do Goberno galego co tecido asociativo para poñer a disposición de todas as persoas con discapacidade e das súas familias os mellores servizos e prestacións.

Neste sentido, Abeijón fixo fincapé no concerto social que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asinou esta mesma semana con estas entidades para consolidar máis de 5.000 prazas de atención á discapacidade por toda Galicia. Un acordo histórico que suporá máis de 100 millóns de euros de investimento ao ano e que lle ofrecerá estabilidade financeira ás federacións que traballan neste ámbito.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando