A Xunta destina 25.800 euros a seis clubs lucenses para a adquisición de material de deporte adaptado

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, visitou o Club de Piragüismo Cidade de Lugo, que obtivo axudas para a compra de dúas embarcacións

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Lugo, 15 de novembro de 2023

A Xunta de Galicia achegou 25.800 euros a seis clubs lucenses para a adquisición de material de deporte adaptado, que posibilite ou

mellore as condicións en que os deportistas con discapacidade desenvolven a súa modalidade ou especialidade.

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, visitou hoxe o Club de Piragüismo Cidade de Lugo, que obtivo achegas para a compra de dúas embarcacións adaptadas, e destacou o apoio do Goberno galego ao tecido deportivo “que promove a inclusión a todos os niveis, tamén ofrecendo material adaptado aos deportistas que o necesitan”.

No municipio de Lugo resultaron beneficiados, ademais, o Club Fluvial de Lugo, para a compra de embarcacións adaptadas, e o Club de tenis As Termas, para cadeiras de rodas. Igualmente, recibiron achegas na provincia o Club de Piragüismo Altruán de Ribadeo, para mercar embarcacións, e o Societario de Cazadores da Terra Chá e o Club Hípico la Cruz –en Taboada– para equipamento adaptado para tiro e hípica respectivamente.

A Secretaría Xeral para o Deporte –que depende da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes– convocou estas axudas ao abeiro do Plan de promoción da igualdade no deporte, como unha liña específica destinada a clubs galegos que contan con licenzas de deportistas con discapacidade.

Neste sentido, Arias lembrou que a Xunta “impulsa o traballo das entidades deportivas galegas con distintas liñas de apoio ao longo do ano, orientadas á mellora das instalacións e do equipamento e ao desenvolvemento de actividades, porque son as principais organizadoras do deporte base, o berce dos nosos campións, e promotoras esenciais dos valores do deporte, como a igualdade e a inclusión”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando