A Xunta destaca que Galicia é referencia na formación profesional de calidade no ámbito marítimo pesqueiro cun papel fundamental na remuda xeracional

Villares destaca que o Igafa é desde o 2005 centro nacional de formación ocupacional na área formativa de acuicultura e no 2019 foi recoñecido como Centro de Referencia Nacional (CRN) nas áreas profesionais de acuicultura e mergullo

Na última década saíron dos centros dependentes da Consellería do Mar preto de 1.850 titulados profesionais en ensinanzas marítimo pesqueiras, medrando a matrícula desde o 2009 máis dun 60%

O Goberno galego convocou catro bolsas de dous anos de duración para titulados nos ciclos formativos de acuicultura para completar a súa formación en réxime de empresa tutelada



O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, destacou que Galicia é referencia na impartición de formación profesional no ámbito marítimo pesqueiro poñendo en valor ca comunidade conte con dous centros de referencia nacional (CRN), un deles o instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa). O responsable autonómico, que fixo estas manifestacións durante a visita ás instalacións do centro formativo situadas no municipio pontevedrés da Illa de Arousa, indicou que ese recoñecemento é froito do bo facer dos centros formativos galegos.

O titular de Mar sinalou a importancia de apostar pola formación de calidade para facilitar a incorporación de novos profesionais que teñen un papel fundamental na remuda xeracional e que aseguran o futuro do sector con traballadores coa mellor capacitación que son os que fan posible co sector pesqueiro galego sexa competitivo é líder a nivel europeo.

Nesa liña recordou que nos Orzamentos do 2024, que está previsto que remate a súa tramitación parlamentaria esta semana, o seu departamento dedica o 5% dos seus recursos á formación nos catro centros dependentes da Consellería do Mar. Un investimento do que se beneficiaron preto de 1.850 titulados profesionais na última década, medrando a matrícula desde o 2009 máis dun 60%.

O conselleiro tamén puxo en valor a convocatoria

de catro bolsas para que os titulados nos ciclos formativos de acuicultura poidan completar a súa formación en réxime de empresa tutelada, a través de prácticas de produción de cría de bivalvos no Igafa

. As catro bolsas teñen unha duración de dous anos cada unha e cada bolseiro contará cunha titoría que serán as encargadas de elaborar o plano formativo para os bolseiros.

No Igafa se imparte na actualidade o ciclo medio en Cultivos Acuícolas, o ciclo superior en Acuicultura e o ciclo medio en Operacións Subacuáticas e Hiperbáricas, sendo o único centro que ofrece este tipo de formación en Galicia. Para levar a cabo esta actividade docente conta cunhas instalacións de cultivo de 1.175 m2, unha batea para o cultivo de moluscos, dúas gaiolas para o engorde de peixes e crustáceos así como un parque intermareal Ademais, no recinto exterior do centro ubícanse dous minicriadoiros de moluscos, un invernadoiro para piscicultura continental e as instalacións de cultivo do "Plan de Repoboación de Especies Mariñas do Litoral Galego". En canto ao mergullo dispón de salas equipadas, de piscina interior, foxo–piscina exterior, cámara hiperbárica, estación de carga de gases e un campo de prácticas no mar entre otros.

Alfonso Villares, en resposta ás preguntas dos xornalistas, reiterou co Goberno galego está traballando desde o minuto en tomar medidas de apoio ao sector marisqueiro polo alto índice de mortaldade dos bivalvos provocado pola baixa salinidade das augas a consecuencia das intensas precipitacións dos últimos meses. O conselleiro explicou ca recopilación de datos e informes técnicos por parte do persoal da consellería e das propias confrarías atópase moi avanzado e que unha vez recopilados se trasladará toda a documentación á Delegación do Goberno para tramitar a solicitude de zona catastrófica ás zonas afectadas.

O responsable autonómico insistiu en que o obxectivo é elaborar unha solicitude ben sustentada e apoiada en criterios técnicos e lembrou que esta solución é a mesma que se aplicou noutras comunidades autónomas fronte outras situacións extraordinarias como grandes incendios ou episodios de chuvias intensas polo que agardaba co Goberno central dispensara a Galicia o mesmo trato.





