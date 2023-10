A Xunta destaca na Coruña as posibilidades que ofrece a intelixencia artificial para mellorar a competitividade empresarial a través da innovación e as novas tecnoloxías

A directora do Igape, Covadonga Toca, participa na xornada ‘Benvido, futuro: proxectando Galicia’, onde avoga pola colaboración público–privada para avaliar e avanzar nas posibilidades que ofrece a intelixencia artificial para optimizar procesos e mellorar procedementos

Salienta a recente posta en marcha do Centro de Servizos Avanzados da Cidade das TIC que, coas máquinas de intelixencia artificial más avanzadas, permitirá ás empresas galegas dispor do mellor entorno de traballo posible

O encontro celebrouse no marco do programa Capacita Directivos, unha iniciativa que permitiu, nas seis primeiras edicións, realizar preto de 80 actividades formativas nas que participaron arredor de 17.000 asistentes, en presencial e en liña

A Coruña, 26 de outubro de 2023

A directora do Igape, Covadonga Toca, participou esta mañá

, que tivo lugar na sede de Nordés Club Empresarial, e onde puxo en valor as posibilidades que ofrece a intelixencia artificial de cara a mellorar a competitividade do tecido produtivo reforzando a aposta pola innovación e as novas tecnoloxías.

“A intelixencia artificial xa está a transformar a nosa forma de vivir e traballar, abríndose paso na maioría das esferas da actividade humana”, salientou Toca, quen avogou pola colaboración público–privada neste campo para seguir avanzando e permitir ao tecido empresarial “solucionar problemas, novos niveis de velocidade e precisión ou unha maior eficacia e novas formas de traballar”.

Un esforzo conxunto que, como indicou a directora do Igape, debe atender tamén a aqueles aspectos máis delicados, como as preocupacións sobre a privacidade das persoas, os ciberataques ou a xestión do cambio e a formación. Factores para os que, precisou, resulta fundamental a aposta polo talento como “motor da economía do coñecemento”.

Covadonga Toca resaltou a importancia dese talento nas organización de cara a “desenvolver, implementar e xestionar tecnoloxías de maneira ética e efectiva”. “A medida que a automatización e a intelixencia artificial continúan transformando a economía, o talento humano vólvese aínda máis esencial”, apuntou.

Neste contexto, a directora do Igape salientou que Xunta ten clara a necesidade de adoptar as tecnoloxías emerxentes, xa que as empresas poden obter vantaxes competitivas e oportunidades de crecemento. Por este motivo, lembrou, vense de inaugurar, o pasado día 20, o Centro de Servizos Avanzados da Cidade das TIC.

Este espazo, explicou, está chamado a ser “un núcleo tractor, aberto e colaborativo, coas máquinas de intelixencia artificial máis avanzadas”, o que permitirá ás empresas galegas, especialmente ás do sector TIC, dispoñer dunha “contorna de traballo inigualable e de altas capacidades”. “O progreso da Cidade dás TIC vai ser crucial, e por este motivo desde a Xunta apoiaremos aos proxectos que dentro desta singular contorna váianse xerando”, incidiu.

O acto de hoxe tivo lugar no marco do programa Capacita Directivos, que inclúe a organización de encontros como o desta mañá, que buscan concienciar e promover a colaboración entre empresas, emprendedores, administracións, clústeres e centros de coñecemento.

Este programa do Igape, xa consolidado, ten permitido nas súas seis primeiras edicións realizar preto de 80 actividades formativas nas que participaron arredor de 17.000 asistentes, xa fose en presencial ou en liña, que puideron afondar en eidos como a mobilidade sustentable, as fontes renovables, a aeronáutica ou a loxística do futuro.





