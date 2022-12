A Xunta destaca a boa acollida da gratuidade das escolas infantís por parte do sector na provincia ourensá

O Goberno galego destina 55 millóns de euros de fondos propios a esta medida da que se benefician máis de 31.000 familias en toda a Comunidade Autónoma

Ourense, 8 de decembro de 2022

O director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, mantivo o pasado mércores unha reunión coa Asociación de Escolas Infantís de Ourense para analizar a evolución do programa da gratuidade na provincia, neste primeiro curso en que esta medida aplícase ao 100% do alumnado de todos os centros de 0 a 3 anos, con independencia da titularidade que teñan. O encontro tamén contou coa participación do delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén.

O director xeral comprobou a boa acollida que esta a ter a gratuidade non só entre as familias senón tamén entre o sector. Ao respecto, lembrou que o Goberno galego destina 55 millóns de euros ao ano a esta medida, que beneficia a máis de 31.000 familias de toda Galicia. É un investimento que a Xunta realiza con fondos propios, pois o Executivo central non achega nin un só euro.

Ademais, Jacobo Rey indicou que a gratuidade permite ás familias elixir o centro que máis se axusta a súas necesidades de conciliación, ao tempo que supón un aforro de ata 2000 euros para as economías domésticas.

Por último, indicou outras medidas da Xunta dirixidas ás familias como a Tarxeta Benvida, que ofrece unha axuda de ata 3000 euros para facer fronte aos gastos básicos polo nacemento dun bebé; o Bono Coidado, para contratar un servizo extraordinario de conciliación; ou a posta en marcha de 95 casas niño para que os concellos pouco poboados conten tamén con recursos de conciliación e atención á primeira infancia.





