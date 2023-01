A Xunta convoca a cuarta edición dos Premios de Arquitectura e Rehabilitación de Galicia

O obxectivo é galardoar aos autores de proxectos de obra nova e de rehabilitación rematados na Comunidade galega entre os anos 2020 e 2022

O recoñecemento á traxectoria profesional terá dúas categorías: unha que premiará a un arquitecto e a outra, como novidade, a un aparellador ou arquitecto técnico

A Xunta de Galicia premiará os mellores traballos rematados entre o 1 de xaneiro de 2020 e o 31 de decembro de 2022 a través dos Premios de Arquitectura e Rehabilitación da Comunidade Autónoma de Galicia. Tamén se galardoará a traxectoria profesional dun arquitecto e dun aparellador ou arquitecto técnico destacados.

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a convocatoria destes galardóns por parte do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) na que será a súa cuarta edición, despois das tres primeiras realizadas nos anos 2016, 2018 e 2020.

O obxectivo destes premios é contribuír a impulsar a excelencia da arquitectura e da rehabilitación galegas recoñecendo a calidade das edificacións rematadas entre 2020 e 2022, tanto de obra nova como de rehabilitación. Destacan os premios especiais de sustentabilidade, co que se busca destacar a implementación dunha arquitectura responsable e comprometida co medio ambiente en consonancia cos programas europeos, e o reservado á traxectoria profesional, un recoñecemento da especial contribución á arquitectura no territorio galego.

Os galardóns, que estarán dotados en total con 30.000 euros, terán as seguintes modalidades e premios económicos.

1. Premio galego de arquitectura. Outorgarase entre os proxectos de nova planta relativos a actuacións que xerasen unha nova edificación ou obras de ampliación que teñan suficiente entidade propia como para ser valorados de forma independente á construción orixinal. Dotación económica: 6.000 euros.

2. Premio galego de rehabilitación. Destinado a galardoar os proxectos de rehabilitacións relativos a intervencións de recuperación e adecuación do parque edificado existente. Dotación económica: 6.000 euros.

3. Mencións. Entre as actuacións que non obtivesen premio poderán destacarse con mención aquelas que o xurado aprecie como merecedoras dun especial recoñecemento.

4. Premios Especiais. O xurado poderá outorgar tamén premios correspondentes a dúas categorías especiais. Por un lado, o galardón á sustentabilidade, destinado a destacar aquela actuación que supoña a implantación dunha arquitectura responsable co medio ambiente, os recursos e as xeracións futuras, e dotado con 6.000 euros. E polo outro, os premios á traxectoria profesional, un recoñecemento á meritoria traxectoria a favor da arquitectura, no territorio galego, que outorgará o xurado en base ás propostas formuladas polas entidades que o integran.

Nesta edición e como novidade, o premio á traxectoria profesional terá dúas categorías, dotadas con 6.000 euros en cada caso. Como en edicións anteriores, unha delas servirá para premiar a un arquitecto, e a outra, a un aparellador ou arquitecto técnico.

Poden optar a estes premios os proxectos arquitectónicos de edificacións finalizadas entre 2020 e 2022 dentro do territorio de Galicia e cuxos autores sexan arquitectos. No caso do premio á traxectoria profesional non se establece ningún tipo de límite temporal.

A presentación das candidaturas será realizada por parte de algunha das institucións integrantes do xurado, que estará presidido pola conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e composto por representantes de: IGVS; Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura e Turismo; Real Academia Galega de Belas Artes de Nosa Señora do Rosario; Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña; Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Universidade da Coruña; Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia; Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos; Federación Galega da Construción; e Federación de Promotores de Edificación e Solo de Galicia.

Pódese consultar máis información sobre os premiados nas edicións anteriores na web dos Premios de Arquitectura e Rehabilitación de Galicia





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando