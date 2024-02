A Xunta construirá 75 vivendas de promoción pública para alugueiro social en Vigo, A Coruña e Oímbra

O Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana asinaron hoxe o convenio que permitirá a promoción destas novas VPP, cuxo custo asumirá a Xunta en máis dun 85% e a UE, a través do Next Generation, no 15% restante



Edificaranse un total de 58 vivendas no barrio vigués de San Paio de Navia, outras 14 en Xuxán, na cidade da Coruña, e 3 máis no concello ourensán de Oímbra



Santiago de Compostela 15 de febreiro de 2024

A Xunta construirá 75 vivendas de promoción pública (VPP) destinadas a alugueiro social nos concellos de Vigo, A Coruña e Oímbra, segundo establece o convenio asinado hoxe entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) e o Ministerio de Vivenda a Axenda Urbana e polo que se cofinancia a construción de ditas vivendas con fondos Next Generation da Unión Europea.

Concretamente, máis do 85% dos recursos destinados á construción destas VPP serán aportados pola Xunta, mentres que a contía restante (preto do 15%) procederá de fondos europeos, sen ningunha achega do Estado. O IGVS construirá estas 75 vivendas en parcelas da súa propiedade en San Paio de Navia (Vigo) e no barrio coruñés de Xuxán, ademais de en solo cedido polo concello ourensán de Oímbra.

O custo total previsto para a execución das obras ascende a 18,1 millóns de euros, que se financiarán con preto de 15,5 millóns de euros por parte da Xunta e algo máis de 2,67 millóns procedentes de fondos europeos.

Por municipios, en Vigo o IGVS construirá 58 vivendas de promoción pública: 37 na parcela M_IVB–20 e 21 na parcela M–IVB–22, ambas en San Paio de Navia. O investimento estimado para acometer ambas promocións acadará os 13,88 millóns de euros, dos que algo máis de 12 millóns corresponderán a fondos propios e 1,84 millóns a fondos da Unión Europea.

No caso da Coruña, edificaranse 14 vivendas na parcela Z–06 do barrio de Xuxán (antigo Parque Ofimático), cun investimento previsto superior aos 3,3 millóns de euros ?máis de 2,6 millóns financiados polo Goberno galego e 0,68 millóns, pola UE?.

Finalmente, co obxectivo de realizar unha experiencia piloto de construción de vivendas unifamiliares con estrutura de madeira, o IGVS promoverá tres vivendas no concello de Oímbra, cun investimento total de máis de 900.000 euros, dos que preto de 752.000 euros procederán de fondos propios da Xunta e 150.000 euros de fondos europeos.





