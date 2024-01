A Xunta constitúe a comisión de seguimento do Plan de Sustentabilidade Turística de Valdeorras

Hoxe creouse esta comisión no marco do plan do que se benefician os concellos de O Barco de Valdeorras, A Rúa, A Veiga, O Bolo, Petín, Vilamartín de Valdeorras, Rubiá, Larouco e Carballeda de Valdeorras



É unha das 13 estratexias que se desenvolven en 80 concellos e que se inclúen no Plan Territorial de Enogastronomía de Galicia con fondos Next Generation



Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2024

Turismo de Galicia constituiu hoxe a Comisión de Seguimento do Plan de Sustentabilidade Turística de Valdeorras que vén de ser aprobado en Consello da Xunta. Por

valor de 1,5M? o Plan actuará nos nove concellos da comarca en concreto O Barco de Valdeorras, A Rúa, A Veiga, O Bolo, Petín, Vilamartín de Valdeorras, Rubiá, Larouco e Carballeda de Valdeorras. Baixo o lema Ruta do Viño Milenaria, incluirá medidas que potencien a posta en marcha de ferramentas de dixitalización que impulsen a ruta do viño na comarca, o turismo industrial, ou súa rede de miradoiros en puntos de interese paisaxístico e patrimonial, entre outras accións.

O plan ten unha folla de ruta ata 2025 con medidas que xiren ao redor da enogastronomía. Prevé impulsar, por exemplo, a potencialidade como destino de observación do firmamento vencellado á cultura vitivinícola da comarca, reforzar a promoción do Camiño de Inverno, implementar medidas de dixitalización que permitan reforzar o destino, fomentar a súa riqueza natural como recurso turístico e mesmo medidas de mobilidade sostible entre concellos, entre outras.

Esta nova folla de ruta está dentro do Plan Territorial de Sostibilidade Turística Enogastronomía de Galicia que a Xunta lanzou en 2023. Cun investimento de 34,5M? ata o ano 2025 enmárcase no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia para aproveitar o financiamento europeo no camiño á transformación dixital e o incremento da competitividade dos destinos turísticos.

Este Plan Territorial galego inclúe a posta en marcha de medidas transversais destinadas ao sector de todo o territorio como axudas ao embelecemento e adecuación dos establecementos de produción enolóxica e alimentaria ou a potenciación da mobilidade sustentable, entre outras. Entre os compromisos do Plan está, ademais, a posta en marcha de 13 Plans de Sustentabilidade Turística en Destino –como o autorizado hoxe– dos que se benefician un total de 80 concellos galegos.





