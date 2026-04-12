La camiseta retro que más le gusta a Paco González es la del Deportivo de La Coruña

Paco González, director de Tiempo de Juego, elogió el diseño de la camiseta retro que lució el Deportivo de La Coruña en El Alcoraz contra el Huesca (1-1). "Tengo que decir que de todas las camisetas retro de esta jornada, todas me han parecido una 'bakalá' infame, salvo esta del Dépor, que es preciosa. Es como la del Girona, pero con rayitas finísimas azules en vez de blancas".

El Deportivo explica en su página web el origen del diseño de la elástica lucida en el encuentro de este fin de semana: "El diseño que inspira esta pieza se estrenó en la temporada 1987-88, coincidiendo con la firma de un nuevo patrocinador técnico (Rafrey) y con una campaña clave en la que el RC Deportivo logró la permanencia para evitar el descenso a Segunda B gracias al gol de Vicente Celeiro, en la última jornada, frente al Racing de Santander.

Aquella camiseta (manga corta, fondo blanco y líneas finas verticales azules) volvería a verse sobre el césped en la temporada 1988-89 utilizada como segunda equipación.

El Deportivo rescata esta camiseta histórica para revivir la estética y el carácter de una época importante en su evolución, previa a una época gloriosa donde se conquistaron 6 de los 7 títulos oficiales del club".