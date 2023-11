A Xunta constata o descenso da densidade de mosquito tigre pola baixada das temperaturas e as intensas chuvias

Este venres celebrouse a última reunión do ano do comité técnico do mosquito tigre coa participación dos concellos nos que se identificara a súa presenza

Ata finais de novembro seguirán realizándose mostraxes dentro da planificación da Rede galega de vixilancia de vectores



Santiago de Compostela, 19 de novembro de 2023

O comité técnico do mosquito tigre celebrou, convocada pola Consellería de Sanidade, a súa derradeira xuntanza do ano despois da detección deste vector no mes de agosto en Moaña. Nela, informouse do estado actual da situación do

e, tal e como prevían os especialistas, a a baixada das temperaturas e a chegada de chuvias intensas fixo que a densidade dos mosquitos descendese considerablemente segundo os datos do trampeo realizado pola Rede galega de vixilancia de vectores (ReGaViVec).

A esta nova reunión asistiron profesionais da Dirección Xeral de Saúde Pública do ámbito da epidemioloxía e saúde ambiental, investigadores expertos en entomoloxía da USC e UVigo, profesionais da área de Gandaría da Consellería do Medio Rural, representantes de Patrimonio Natural da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, do 112–Galicia, da área sanitaria de Vigo, da xefatura territorial de Sanidade, da Deputación de Pontevedra, de Sanidade Exterior e dos Concellos nos que se detectou a presenza de mosquito tigre (Moaña, Vigo, Cangas, Redondela e Vilaboa).

Os participantes no comité expuxeron as actuacións levadas a cabo desde outubro para o control do vector, entre as que destacan labores de vixilancia e información a diferentes colectivos profesionais e á cidadanía.

Ademais, sinalouse que ata finais de novembro seguirán a realizarse mostraxes dentro da vixilancia realizada pola ReGaViVec e se estudará a conveniencia de manter trampas como vixilancia sentinela nos concellos que tiveron unha maior incidencia.

Por último, de cara ao ano 2024, acordouse deseñar campañas de información e concienciación cidadá, artellar unha rede de vixilancia en colaboración cos Concellos e seguir fomentando diferentes tipos de colaboración cos responsables de Mosquito Alert. Así mesmo seguirase a traballar na implantación dos programas de xestión integrada do vector Aedes albopictus a nivel municipal, tal e como se prevé no Plan Nacional de Prevención, Vixilancia e Control das Enfermidades Transmitidas por Vectores, publicado polo Ministerio de Sanidade en abril do 2023.

Dende o comité agradeceuse a colaboración cidadá realizada a través da plataforma Mosquito Alert, coa que colabora a rede ReGaViVec, integrada polas Consellerías de Sanidade e Medio Rural, ademais das Universidades de Santiago de Compostela e Vigo.





