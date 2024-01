A Xunta coñece as experiencias da mocidade que forma parte de programas de participación europeos en Ribadavia

Distintos mozos e mozas deron a coñecer os proxectos nos que participan como o programa ‘Entre o mar e as montañas’ que pon en contacto a alumnado do CEIP Plurilingüe de Ribadavia co país veciño, Portugal

Ribadavia (Ourense), 18 de xaneiro de 2024

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, coñeceu as experiencias da mocidade de Ribadavia que está a participar en accións de participación europea no marco do programa Erasmus+. Foi durante unha visita esta tarde á Oficina Municipal Xuvenil (OMIX) de Ribadavia.

Entre as actividades nas que está a participar a mocidade destaca a colaboración co CEIP Plurilingüe de Ribadavia na posta en marcha dun proxecto europeo que mestura métodos de educación formal con métodos de educación non formal e informal. O proxecto ten por nome ‘Entre o mar e as montañas’ e que pon en contacto ao alumnado de educación primaria co país veciño, Portugal.

Tamén contaron a súa experiencia as persoas voluntarias do Corpo Europeo de Solidariedade en Ribadavia, que están apoiando a comunidade local e as labores do persoal técnico do Concello nas áreas de xuventude e cultura. Así mesmo, trasladaron as súa visión aquelas persoas que participan no Curso de Formación Internacional sobre liderado creativo no traballo xuvenil que terá lugar este ano en Eslovenia.





