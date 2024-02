A Xunta colabora na quinta edición de Biocultura para destacar a aposta pola produción ecolóxica

O evento celebrarase dende mañá ata o domingo en EXPOCoruña, e conta coa participación da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, dependente de Medio Rural

Nesta quinta edición, a feira reúne arredor uns 150 expositores vencellados co eido da alimentación bio, ecoturismo, cosmética ecolóxica, moda sostible e benestar



A Axencia Galega da Calidade Alimentaria, dependente da Consellería do Medio Rural, estará presente na quinta edición da feira BioCultura, que se celebrará durante esta fin de semana –dende mañá, 1 de marzo, ata o domingo 3– no recinto de EXPOCoruña.

A Xunta colabora co evento coa organización de actividades vencelladas coa produción ecolóxica, ademais de apoiar a presencia de quince operadores galegos coordinados polo o Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega), amosarán a calidade da produción ecolóxica con produtos lácteos, cárnicos, repostería ou conservas.

BIOCultura é un referente a nivel nacional no sector do ecoturismo e os produtos ecolóxicos. Nesta quinta edición, a feira reúne na Coruña arredor duns 150 expositores vencellados co eido da alimentación bio, ecoturismo, cosmética ecolóxica, moda sostible e benestar. A oferta deste evento compleméntase cun centenar de faladoiros e unha ampla variedade de actividades complementarias relacionadas con estes sectores.





