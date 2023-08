A Xunta colabora novamente coas festas do barrio da Milagrosa de Lugo que comezan este venres

O delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, acompañado polo presidente da asociación cultural e recreativa do gremio de hostaleiros de A Milagrosa, Pablo Pérez, presentaron o cartel das festas do barrio da Milagrosa nas que a Xunta volve colaborar sufragando o custe da publicación do libro conmemorativo desta celebración no que inclúe o programa de actividades.

Arias destacou a importancia destas festas porque fan cidade desde un dos barrios máis senlleiros e animou aos lucenses a participar nas actividades previstas. O delegado territorial tamén lembrou que a Xunta leva colaborado no que vai de ano con máis dunha vintena de festas de barrios e parroquias do rural de Lugo, axudando así a manter vivas as nosas tradicións.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando