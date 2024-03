A Xunta celebra os produtos amparados baixo o selo de Artesanía Alimentaria na segunda edición de Merca Delicadeza

O mercado está organizado pola Axencia Galega da Calidade Alimentaria en colaboración co Concello de Lalín, co obxectivo de dar a coñecer os produtos amparados por este selo de calidade

Este evento terá lugar os vindeiros 8, 9 e 10 de marzo en horario de 11,00 a 14,00 horas e de 16,00 a 21,00 horas na Praza da Igrexa e nel participarán unha trintena de operadores noutros tantos postos de venda ao público

Contará tamén con diferentes actividades como demostracións de cociña, charlas técnicas e divulgativas ou obradoiros infantís, entre outros, así como obradoiros a cargo de Artesanía de Galicia para dar a coñecer os oficios artesáns

O director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, acompañado polo alcalde de Lalín, José Crespo, participou esta mañá na presentación da segunda edición de Merca Delicadeza, o mercado de Artesanía Alimentaria organizado pola Axencia en colaboración co Concello desta localidade pontevedresa. Esta iniciativa ten como obxectivo dar a coñecer este selo de calidade diferenciada e promocionar os produtos amparados.

Durante a súa intervención, o director puxo de relevo

eventos como este, fundamentais para o eido alimentario, xa que contribúen a dar a coñecer este indicador e, máis aló, contribúen a reforzar o contacto directo dos produtores locais cos consumidores. Ademais, recoñeceu a importancia da participación do Concello de Lalín e agradeceu a súa colaboración, fundamental para levar a cabo unha iniciativa destas características.

O mercado terá lugar os días 8, 9 e 10 de marzo en Lalín en horario de 11,00 a 14,00 horas e de 16,00 a 21,00 horas na Praza da Igrexa. Nel estarán presentes unha trintena de operadores distribuídos noutros tantos postos de venda ao público, onde as empresas participantes expoñerán produto certificado co distintivo de Artesanía Alimentaria. A maiores, nesta feira tamén estará presente Artesanía de Galicia, que ofrecerá obradoiros para dar a coñecer os oficios artesáns a todos os públicos.

Este evento contará con varias demostracións de cociña, charlas técnicas e divulgativas, degustacións, obradoiros infantís gratuítos, actuacións musicais e un sorteo diario de produtos galegos con selo de calidade diferenciada.

Cómpre lembrar a aposta do Goberno autonómico polo fomento dos distintivos de calidade. A Consellería do Medio Rural puxo en marcha o selo Artesanía Alimentaria no ano 2020 baixo un triplo obxectivo, na procura dun sector estruturado en concordancia dos requisitos establecidos pola Unión Europea.

Tamén co fin de protexer o bo facer dos artesáns, defendendo a súa profesión ante etiquetaxes enganosos e co fin de conservar e preservar as elaboracións de produtos artesanais tradicionais, tan arraigados á cultura galega e que forman parte da nosa historia.

Neste sentido, a Xunta de Galicia foi pioneira na regulación dunha marca destas características, así como na creación de diversas normas técnicas e dos distintivos identificadores. Actualmente, están vixentes 14 normas técnicas: as do queixo, requeixo e os xeados (dentro dos derivados lácteos), a dos derivados cárnicos (embutidos, salgados, afumados, adubados, conservas cárnicas e patés), a da sidra e a da cervexa.

Normal 0 false false false





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando