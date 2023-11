A Xunta e a cadea mar-industria denuncian os efectos negativos na actividade pola inseguridade xurídica xenerada polo recurso contra a Lei do Litoral Galega

O conselleiro do Mar destaca que finalmente o goberno do Estado recorreu só o 15% do articulado da norma autonómica o que demostra o rigor xurídico co que foi elaborada e tramitada

No último Consello da Xunta celebrado o pasado xoves o Goberno galego aprobou persoarse na causa para presentar alegacións canto antes fronte un recurso ‘político’

Villares denunciou o pacto co PNV para o traspaso de medios persoais e materiais para a xestión do litoral sen esixir ningunha reforma do seu Estatuto, como si se reclama a Galicia a pesar de que recolle as mesmas competencias co vasco

Ames (A Coruña), 18 de novembro de 2023

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, reclamou unha rectificación ao Goberno Central e retire o recurso interposto ante o Tribunal Constitucional contra a Lei do Litoral de Galicia para que a comunidade volva a ter a capacidade de tomar decisións que afectan ao desenvolvemento sostible da súa costa e caladoiros. Así o manifestou o titular de Mar nun encontro con medio centenar de representantes do sector entre os que se atoparon membros das confrarías de pescadores da provincia de A Coruña, da Asociación de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade) e da comisión Mar–Industria da Confederación Galega de Empresarios (CEG), entre outros, na sede da Federación Galega de Confrarías en Milladoiro, no concello coruñés de Ames.

O conselleiro puxo en valor o consenso co que se tramitou a norma galega, aprobada sen ningún voto en contra e co aval do Consello Consultivo de Galicia así como o rigor xurídico co que se elaborou como demostra o feito que só foi recorrido un 15% do articulado fronte o 40% anunciado. Unha decisión que provoca unha grave inseguridade xurídica e pon en risco a actividade do tecido mar–industria no litoral e ao emprego que xera.

O responsable autonómico sinalou o feito co executivo do Estado puxera en marcha a tramitación do recurso ante o Tribunal Constitucional o mesmo día que foi publicada a norma no Diario Oficial de Galicia o que demostra a falta de vontade de diálogo e de alcanzar acordos por parte do Estado. Ademais, manifestou que no análise preliminar do informe do Consello de Estado no que fundamenta a argumentación do Goberno central se evidencia que non todos os preceptos cuestionados contan co aval deste organismo. No documento este organismo recoñece que pode haber instalacións do complexo mar–industria en terreos de dominio público marítimo–terrestre (DPMT) así como en servidume de protección, algo que cuestiona o recurso de inconstitucionalidade.

Por outra banda destacou que no Consello da Xunta celebrado o pasado xoves autorizouse ca Xunta se persoe no procedemento ao obxecto de presentar alegacións canto antes, mostrando unha vez máis o compromiso do executivo galego na defensa do sector marítimo pesqueiro. Alfonso Villares criticou que desde o Goberno central en funcións fagan oídos sordos e non escoite o clamor que medra cada día máis en Galicia en defensa do seu sector produtivo e do seu litoral, instando novamente a rectificar, dar marcha atrás e permitir que Galicia tome o temón das súas competencias sobre a costa e os caladoiros.

Nesta liña denunciou o trato discriminatorio do Goberno central que, mentres cuestiona as competencias da Xunta no litoral, pactou co PNV –a cambio dos seus votos na investidura– a transferencia de medios persoais e materiais para a xestión do litoral sen esixir ningunha reforma do seu Estatuto que, pola contra, si esixe a Galicia, cuxo estatuto recolle as mesmas competencias que o vasco. O titular de Mar manifestou ante a cadea mar industria co recurso é político e constitúe un ataque frontal a este sector estratéxico para Galicia xa que a Lei do Litoral de Galicia, agora en suspenso, recoñece con total claridade o uso pesqueiro, marisqueiro e acuícola como “estratéxico e prioritario” para o desenvolvemento sustentable do litoral.

O responsable autonómico subliñou que ningunha iniciativa lexislativa sitúa á pesca, marisqueo ou miticultura cun nivel de protección tan alto como fai a norma galega, algo especialmente relevante despois de constatar como se aprobaron os Plans de Ordenación do Espazo Marítimo (POEM) polo Goberno central: sen diálogo ningún coas comunidades autónomas nin cos sectores implicados.





