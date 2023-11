A Xunta avoga polo talento xuvenil pola súa contribución para construír unha Galicia máis innovadora con máis oportunidades

O secretario xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, Pablo Fernández, participou hoxe na apertura en Santiago de ‘Talentia Summit’

Sinalou que o orzamento da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade para 2024 revalidará programas de axudas para incentivar a contratación da mocidade no eido do I+D+i e garantir prácticas profesionais aos máis novos

Destacou que a Rede de polos de emprendemento tamén está a impulsar as iniciativas empresariais da mocidade galega



O secretario xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, Pablo Fernández, participou hoxe na apertura de Talentia Summit , unha feira virtual do emprego centrada na innovación, a tecnoloxía e o talento, onde puxo en valor a aposta da Xunta polo talento xuvenil

como clave na diversificación económica. En palabras de Fernández, o novo talento contribúe a dinamizar a economía e a construír unha Galicia con máis e mellores oportunidades.

A Xunta está a impulsar as iniciativas empresariais da mocidade a través da Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego que está a despregar por toda Galicia. Tamén vía convenio, coas universidades públicas galegas, para atraer a comunidade educativa ao autoemprego. Así mesmo, o secretario xeral salientou que a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade revalidará en 2024 programas de axudas cos que se busca mellorar as oportunidades laborais da mocidade galega no eido do I+D+i e garantir prácticas profesionais aos máis novos.

Investigo, que impulsa a contratación de investigadores e tecnólogos, persoal técnico e outros profesionais en I+D+i, favoreceu en 2023 a contratación de case 300 persoas e contará cun orzamento que crece ata os 4 millóns de euros o vindeiro ano. Pola súa banda, o programa de incentivos para a contratación de mozas e mozos en prácticas ou formación, Talento 30, facilita un período de práctica profesional acompañada dun proceso de formación para o emprego. Destinaranse máis de 4 millóns de euros coa idea de beneficiar 400 persoas.

En definitiva, Fernández salientou a importancia de promover o emprego xuvenil e avogou por incidir nos eidos das novas tecnoloxías e na innovación porque, nas súas palabras, están transformando o mercado de traballo e son nichos de emprego.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando