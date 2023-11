A Xunta avanza os resultados da enquisa de residentes que revela que un 90 % dos galegos valora positivamente a actividade turística no seu municipio

Segundo esta sondaxe anual elaborada pola Área de Estudos e Investigación de Turismo de Galicia, a valoración global sobre o turismo mantense positiva en Galicia

Cos datos preliminares de 2023, a puntuación é dun 8,2 entre as persoas que teñen unha relación directa ou indirecta co turismo e dun 7,6 entre o resto da poboación

“Os datos anímannos a seguir planificando cun modelo turístico sustentable que nos axude a seguir repartindo territorialmente os beneficios do turismo e incrementar así progresivamente o grao de satisfacción entre a sociedade galega”, expresa

O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participou hoxe no foro

onde reivindicou a hospitalidade dos galegos que se sustenta, avanzou, nos resultados preliminares da Enquisa de Residentes coa que o Goberno autonómico está a analizar a percepción dos galegos fronte a actividade turística.

Como explicou, esta sondaxe elaborada pola Área de Estudos e Investigación de Turismo de Galicia amosa unha valoración global moi positiva. En concreto, nos últimos anos, entre o 86 % e o 90 % dos galegos valora de forma positiva ou moi positiva a presenza de turistas en Galicia. Son porcentaxes que apenas varían desde o ano 2021 e que son maiores naqueles segmentos vinculados directa ou indirectamente co turismo “e moi positiva tamén no resto da poboación”, indicou.

En concreto, como engadiu, se nos cinguimos a este mesmo ano 2023, a valoración é dun 8,2 entre os que teñen unha relación directa ou indirecta co turismo e dun 7,6 o resto da poboación. “Cifras moi boas en ambos casos que nos permiten establecer unha visión global da situación e seguir avanzando para ofrecer un modelo turístico ordenado e sustentable que nos axude a repartir territorialmente os beneficios que o turismo ofrece e incrementar así o grao de satisfacción da sociedade galega”, indicou.

Como explicou, esta enquisa dirixida aos residentes na comunidade naceu como proxecto piloto no 2020 co obxectivo inicial de coñecer a intención de viaxe dos galegos en contexto de pandemia ao tempo que buscaba medir a súa percepción e valoración respecto da actividade turística e os seus impactos. Nos anos sucesivos e coa recuperación paulatina do turismo, a enquisa estase focalizando na percepción do turismo.

“Trátase dunha liña de traballo que se aliñea co noso compromiso por planificar, coñecer a realidade actual e ter unha folla de ruta ordenada que nos permita actuar”, engadiu.

Salientou tamén que o Goberno autonómico conta ademais con ferramentas como o Plan Director dos Camiños de Santiago, en marcha desde o ano pasado, ou a futura Estratexia turística 2024–2030 na que xa se está a traballar da man das universidades e o sector para seguir planificando os plans de traballo dos próximos anos.

