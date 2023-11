A Xunta avalía co tecido empresarial as novas oportunidades e vías de negocio que ofrece o mercado da República Dominicana

A directora do Igape, Covadonga Toca, mantén un encontro co embaixador da República Dominicana antes de inaugurar, na sede da Confederación de Empresarios da Coruña, a xornada ‘República Dominicana: Un mercado de oportunidade’, onde pon en valor o crecemento das exportacións nun país no que venden máis 250 empresas galegas

Subliña a importancia da colaboración público–privada para seguir medrando a través de actuacións como as misións comerciais impulsadas polo Igape no país no 2022 e neste 2023, nas que participaron un total de 11 empresas galegas

Resalta a aposta da Xunta pola internacionalización, que está a contribuír a que Galicia acade cifras históricas nas vendas ao exterior e que se materializa en accións como as antenas do Igape ou os programas Galicia Exporta Empresas e Organismos Intermedios



A directora do Igape, Covadonga Toca, mantivo esta mañá un encontro co embaixador da República Dominicana, Juan Bolívar Díaz Santana, e co conselleiro responsable de Comercio, Investimento e Turismo do país, José Manuel Vargas D’Oleo, cos que participou, tamén, na

xornada República Dominicana: Un mercado de oportunidade , que se celebrou na sede da Confederación de Empresarios da Coruña. Uns encontros que permitiron avaliar

as novas oportunidades e vías de negocio que ofrece o país centroamericano ao tecido empresarial galego.

“República Dominicana é un mercado no que as exportacións de Galicia seguiron unha liña notablemente ascendente, incrementándose nun 53% durante o último lustro”, subliñou Toca Carús, quen destacou que, hoxe en día, máis de 250 empresas galegas de diferentes sectores exportan ao país, sumando durante o último ano máis de 49 millóns en vendas ao exterior. Esta cifra, afondou, supón un incremento do 8,2% con respecto ao exercicio precedente, e contribúe ao aumento do saldo da balanza comercial galega, que se situaba en 48,5 millóns de euros no 2022, un 52,8% máis que en 2017.

Neste contexto, a directora do Igape sinalou as oportunidades que, para seguir medrando, ofrecen sectores como a construción, a industria agroalimentaria, os bens de consumo, a enerxía ou as renovables. “Desde a Xunta facilitamos e poñemos ao dispor das empresas as ferramentas e apoios necesarios para favorecer a súa saída aos mercados internacionais e para a implantación de novos proxectos”, incidiu.

Un marco no que Toca Carús realzou a aposta do Goberno galego pola internacionalización, que está a contribuír a que Galicia acade cifras históricas nas vendas ao exterior. Un compromiso que, como explicou, se materializa en accións como as antenas do Igape –que permiten acompañar ás empresas nos seus procesos de internacionalización– ou os programas Galicia Exporta Empresas e Organismos Intermedios –para apoiar accións de promoción no exterior e que teñen aberta nestes momentos unha nova convocatoria–.

Nesta liña, a directora do Igape avogou por manter e potenciar a colaboración público–privada para seguir medrando a través de actuacións como as misións comerciais impulsadas polo Igape na República Dominicana nas que, nos anos 2022 e 2023, participaron un total de 11 empresas galegas.





