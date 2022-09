A Xunta autoriza a colaboración coa mancomunidade do Salnés para reforzar o sistema de saneamento dos concellos de Vilanova de Arousa, Ribadumia e Camados cun investimento de máis de 1 M€

Esta actuación permitirá solucionar as deficiencias da estación de bombeo de augas residuais de Cabanelas, evitando os frecuentes problemas de alivio ao río Umia

Modificarase o trazado da impulsión para que verta directamente á nova depuradora de Ribadumia, sen pasar polo bombeo de Barrantes

A Xunta asume o financiamento, a contratación e a execución das obras, que se prevé licitar neste mes para que poidan estar en execución a finais do 1º semestre do 2023

A estación de bombeo reformada de Cabanelas proxéctase para unha poboación máxima na época estival de 939 habitantes para o ano horizonte 2042

O Goberno galego mantén o seu apoio aos concellos, co compromiso de investir máis de 44,5 M? na mellora do saneamento de Cambados, de Vilanova e de Vilagarcía de Arousa, xunto coa nova depuradora de Vilagarcía, para o saneamento integral da ría



O Consello da Xunta autorizou hoxe a colaboración entre o Goberno galego e a Mancomunidade do Salnés para reforzar o sistema de saneamento dos concellos de Vilanova de Arousa, de Ribadumia e de Cambados, que suporá un investimento autonómico de máis de 1 millón de euros.

O obxectivo da actuación é solucionar as deficiencias da estación de bombeo de augas residuais de Cabanelas, evitando os frecuentes problemas de alivio ao río Umia.

Para iso modificarase o trazado da impulsión do bombeo de Cabanelas para que verta as súas augas directamente á nova estación depuradora de augas residuais de Ribadumia, sen pasar previamente polo bombeo de Barrantes, como sucede na actualidade. Para isto, efectuaranse modificacións nos bombeos de Cabanelas e Barrantes para adaptalos á nova situación e aos caudais de bombeo.

Mediante este acordo, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, asume integramente o financiamento, impulsando estas obras incluídas no Plan de saneamento local da ría de Arousa, marxe esquerda, redactado pola entidade hidráulica da Xunta.

Segundo esta colaboración técnico–financeira coa Mancomunidade do Salnés, Augas de Galicia levará a cabo a contratación e execución das obras, así como a súa dirección e xestión ata completar a súa finalización.

Unha vez autorizada hoxe esta colaboración, Augas de Galicia, prevé licitar este mes as obras, que teñen un prazo de 6 meses. O obxectivo é telas en execución a finais do primeiro semestre de 2023.

Os concellos, como beneficiarios desta colaboración e nas súas competencias de saneamento e depuración, tiveron que aprobar o proxecto en Pleno municipal, poñer os terreos á disposición e asumir o compromiso de recepción e explotación das actuacións.

As obras estarán cofinanciadas pola Unión Europea no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014/2020.

Mediante a colaboración autorizada hoxe pola Xunta impúlsase as actuacións necesarias para solucionar as deficiencias da estación de bombeo de augas residuais de Cabanelas e mellorar os sistemas de saneamento destes concellos.

O bombeo de Cabanelas, pertencente á rede de saneamento xestionada pola Mancomunidade do Salnés, recibe augas residuais domésticas e industriais, e xera importantes alivios contaminantes en tempo de choiva.

Para resolver esta problemática, as obras prevén a modificación do trazado da impulsión do bombeo de Cabanelas, para o que se instalaran 1.780 metros de impulsión.

No bombeo de Cabanelas realizaranse as seguintes melloras: substituiranse as 3 bombas existentes (2+1) para adaptarse ao novo caudal de deseño 56,4 l/s, instalarase un calderín antiariete de 3.000 litros e substituirase o cadro eléctrico, que se encontra aloxado nunha construción tipo hórreo contigua ao pozo de bombeo, construída para este fin durante a execución do bombeo no ano 2.000.

A estación de bombeo reformada de Cabanelas, proxéctase para unha poboación máxima na época estival de 939 habitantes para o ano horizonte 2042.

Unha vez executado o bombeo de Cabanelas e a súa nova impulsión, será preciso adaptar o bombeo de Barrantes ao seu novo caudal de funcionamento, xa que vai deixar de recibir o caudal que impulsa actualmente o sistema de Cabanelas cara a el.

Para adaptar este sistema ao novo caudal máximo demandado, 125 l/s, substituirase o rodete actual por un de menor diámetro, 255 mm no lugar de 278 mm. Con este cambio, e funcionando as dúas tubaxes de impulsión, obtense un caudal máximo impulsado con dúas bombas de 136,4 l/s.

O Goberno galego segue investindo e traballando para axudar aos concellos nas súas competencias municipais e para avanzar no saneamento integral da ría de Arousa, esencial para a pesca, o marisqueo, a acuicultura ou o turismo, ademais de para o medio ambiente e a saúde pública.

Cómpre lembrar que no marco das actuacións previstas no Plan de saneamento local, a Xunta ten previsto desenvolver nos próximos anos importantes actuacións que sumarán un investimento total de máis de 44,5 M? para mellorar o saneamento da marxe esquerda da ría de Arousa. Trátase das obras proxectadas para mellora do saneamento de Cambados, de Vilanova e de Vilagarcía de Arousa, así como a construción da nova estación da depuradora de augas residuais, tamén en Vilagarcía.

Para afondar no apoio aos concellos nunhas competencias que son complexas, a Xunta impulsou a Lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga, en vigor desde o 1 de setembro, co obxectivo último de garantir a calidade e a eficiencia nos servizos de abastecemento, saneamento e depuración aos veciños e acadar unha xestión máis profesionalizada da auga.

