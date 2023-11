A Xunta asina un convenio co concello de Porto do Son para executar o reforzo dun noiro na estrada AC-550 no lugar de Lamas-Abuín

As obras acometeranse entre a estrada autonómica no seu entronque co camiño municipal desta parroquia de San Pedro de Baroña

O Goberno galego financiará esta actuación que roldará os 43.000 ? e o Concello porá á disposición os terreos necesarios e asumirá o mantemento

Esta actuación contratarase nas vindeiras semanas e prevese que poida estar rematada nos primeiros meses de 2024

Actuarase na marxe esquerda da vía en San Pedro de Baroña, ao norte de Abuín, onde entronca o acceso a varios predios de Lamas, Loncras e Toxodelo

Executarase un muro de contención da estrutura actual do noiro afectado polas choivas, que desaconsella na actualidade o uso do camiño agrícola polos propietarios das parcelas desa zona polo risco de escorregas

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2023

A Xunta vén de asinar o convenio de colaboración co Concello de Porto do Son para executar o reforzo dun noiro entre a estrada AC–550 e un camiño municipal no lugar de Lamas–Abuín.

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, e o alcalde, Luis Oujo, asinaron hoxe de xeito telemático, este acordo para intervir na marxe esquerda desta vía, na parroquia de San Pedro de Baroña, ao norte do núcleo rural de Abuín, onde entronca o camiño de acceso a varias parcelas situadas en Lamas, Loncras e Toxodelo.

A intervención suporá un investimento que rolda os 43.000 euros, que será financiada integramente pola Xunta, que tamén será a encargada de contratar e executar as obras.

Pola súa banda, o Concello de Porto do Son porá á disposición os terreos necesarios e asumirá a explotación, mantemento e conservación das obras realizadas.

Esta actuación contratarase nas vindeiras semanas e prevese que poida estar rematada nos primeiros meses de 2024.

As actuaCións centraranse na construción dun muro de contención de xeometría irregular duns 30 metros de lonxitude e 5 metros de altura máxima, sen considerar a zapata.

O muro arrancará a continuación do xa existente, cunha cota lixeiramente inferior, de xeito que garanta a estabilidade do desnivel e xere un maior ancho do camiño que mellore as súas condicións de seguridade.

O Goberno galego continúa traballando na mellora das estradas autonómicas co fin de reforzar a seguridade viaria e proporcionarlles aos cidadáns unhas vías eficientes e cómodas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando